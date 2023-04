Com dois gols de Hulk, Atlético vence América e é tetracampeão do Mineiro

Sempre ele! Com dois gols de Hulk, o Atlético venceu o América por 2 a 0 neste domingo (9/4), no Mineirão, e chegou ao quarto título seguido do Campeonato Mineiro. O Galo ficou com um a menos durante todo o segundo tempo, mas controlou bem a partida para levantar a taça do Estadual pela 48ª vez na história.

Foto: Reprodução internet/Atlético

O Alvinegro saiu na frente em pênalti polêmico marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues. Ao abrir o placar, colocou o rival em situação delicada, já que precisava sofrer três gols para perder o título.

Logo no começo da segunda etapa, Otávio foi expulso após levar o segundo cartão amarelo, mas a equipe controlou bem a partida e contou com brilho de Hulk para ampliar o placar. Neste momento, a torcida alvinegra já soltava gritos de 'é, campeão!'.

O Coelho, no entanto, não desistiu, e teve a chance de diminuir o placar com um pênalti, no fim do segundo tempo. No entanto, Wellington Paulista desperdiçou a cobrança. A bola foi defendida pelo goleiro Éverson. Já o Atlético tenta, com o título, apaziguar os ânimos após as fortes declarações de Eduardo Coudet.

Com moral após conquistar o Mineiro, o Galo voltará a campo na quarta-feira, às 21h30, quando enfrentará o Brasil de Pelotas-RS pela terceira fase da Copa do Brasil, novamente no Mineirão.

Também pela competição, o Coelho visitará o Nova Iguaçu-RJ no mesmo dia, mas às 16h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ.

O jogo

Ambos os times entraram em campo com novidades nas escalações. Do lado alvinegro, a principal delas foi a entrada de Igor Gomes no meio-campo. Já no Coelho, Mancini optou por escalar três zagueiros de origem com as ausências de Benítez e Aloísio.

Precisando vencer a partida por dois gols para ficar com a taça, o América foi quem chegou primeiro com perigo, aos 4'. Após recuo errado de Mariano para Everson, Mastriani chutou forte e acertou o travessão.

O que se via nos primeiros minutos do clássico era muito nervosismo e passes errados. O time americano focava em lançamentos para os laterais Arthur e Nicolas, que ficavam bem abertos no campo.

O Atlético, por sua vez, buscava o lado direito do ataque, principalmente com Pavón. Aos 20', o argentino cruzou, e Igor Gomes caiu na área. No primeiro momento, o árbitro não assinalou pênalti, mas mudou de ideia após ser chamado pelo VAR e analisar o lance no monitor.

Hulk foi para a bola e, ao contrário do primeiro jogo da final, balançou a rede: 1 a 0 aos 26'. O gol deixou o Galo ainda mais confortável na partida e o camisa 7 como artilheiro da competição, com 10 gols, ao lado de Daniel Amorim.

Pouco depois, Hulk encontrou Paulinho livre na grande área, mas o atacante parou em boa defesa de Cavichioli. Essa foi uma das poucas chances criadas pelo Atlético no primeiro tempo em que foi ligeiramente superior ao rival.

Expulsão não abala o Atlético

Assim como no final do primeiro tempo, Paulinho quase marcou de cabeça, mas novamente parou no goleiro americano no começo da segunda etapa. Aos 3', Otávio fez falta em Matheusinho e recebeu o segundo cartão amarelo: Galo com um a menos.

Precisando que a equipe marcasse três gols, Mancini promoveu quatro alterações no Coelho, tirando um zagueiro e um lateral-esquerdo para a entrada de dois atacantes. Aos 13', Mastriani voltou a acertar o travessão, mas o time parou por aí.

Aos 26', o Atlético contou com brilho de Hulk para ampliar o placar. Zaracho roubou a bola no setor defensivo, carregou por todo o campo e cruzou para o artilheiro do Mineiro marcar, de carrinho, seu 11º gol na competição: 2 a 0.

A posse de bola foi toda do América no segundo tempo, mas o time ficou distante do título durante toda a partida. Fim de jogo com título do Atlético e festa alvinegra no Mineirão!

Atlético 2 x 0 América

Atlético

Éverson; Mariano, Jemerson, Maurício Lemos e Rubens; Otávio, Pavón (Patrick, aos 18' do 2ºT), Igor Gomes (Battaglia, aos 6' do 2ºT) e Zaracho; Paulinho (Edenilson, aos 21' do 2ºT) e Hulk

Técnico: Eduardo Coudet

América

Matheus Cavichioli; Arthur (Nino Paraíba, no intervalo), Iago Maidana, Ricardo Silva, Éder (Matheusinho, no intervalo) e Nicolas (Wellington Paulista, aos 10' do 2ºT); Alê, Juninho e Martinez; Felipe Azevedo (Everaldo, no intervalo) e Mastriani (Henrique Almeida, aos 25' do 2ºT)

Técnico: Vagner Mancini



Motivo: Jogo de volta da final do Campeonato Mineiro

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Gols: Hulk, aos 26' do 1ºT, e aos 26' do 2ºT

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Arthur, Éverson, Hulk, Juninho, Mariano e Everaldo

Cartão vermelho: Otávio, aos 3' do 2ºT

Público: 55.989

Renda: R$ 3.712.855,65

Da Redação com Superesportes