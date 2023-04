De Sete Lagoas para a Seleção Brasileira Sub-20: João Pedro Tchoca é convocado

O jovem zagueiro João Pedro Tchoca, de 19 anos, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira Sub-20 em amistosos na Espanha, mesmo sem ter estreado no time profissional do Corinthians, onde atua desde 2019. Tchoca é visto como uma das principais promessas do clube e, após superar uma lesão grave no joelho que o afastou dos campos por quase duas temporadas, agora é o capitão da equipe Sub-20 comandada por Danilo. Com a convocação, o jogador terá a oportunidade de mostrar seu talento e brilhar ainda mais no futebol brasileiro.

Imagem: Reprodução/ Redes Sociais

O jovem zagueiro João Pedro Tchoca, de 19 anos, natural de Sete Lagoas, foi selecionado pelo técnico Ramon Menezes para integrar a Seleção Brasileira Sub-20 em amistosos que serão realizados na Espanha entre os dias 15 e 27 de abril. Mesmo sem ter estreado na equipe profissional do Corinthians, onde atua como jogador desde 2019, Tchoca já é visto como uma grande promessa.

Tchoca começou sua carreira no Desportivo Brasil, em São Paulo, e posteriormente se juntou ao time Sub-17 do Corinthians em 2019. Infelizmente, naquele mesmo ano, ele sofreu uma lesão grave no joelho que o afastou dos campos por quase duas temporadas. Agora recuperado, ele é o capitão da equipe comandada por Danilo.

Desde que chegou ao Corinthians, Tchoca teve altos e baixos em sua trajetória no Parque São Jorge. No entanto, o jogador já acumula 73 partidas na base alvinegra e é visto como uma das principais promessas do clube.

Substituindo Beraldo, do São Paulo, Tchoca se sente honrado em representar o país pela primeira vez em sua carreira. A Seleção Brasileira Sub-20 jogará contra o Uzbequistão ou Senegal, a República Dominicana e o Iraque na Espanha.

O jogador expressou sua felicidade por meio de suas redes sociais, agradecendo a Deus e a todos que o ajudaram nessa jornada. Ele também destacou sua alegria em poder representar seu país. Com a convocação para a Seleção, Tchoca terá a oportunidade de mostrar seu talento e brilhar ainda mais no futebol brasileiro.

Da redação.