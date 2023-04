Entidades de classe se reúnem com diretoria do Democrata e ratificam apoio após Campeonato Mineiro

A campanha aquém do esperado do Democrata no Campeonato Mineiro deste ano não abalou a confiança das entidades de classe no trabalho da atual gestão do Jacaré. Os presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Geraldir Alves, e da Associação Comercial e Industrial (ACI), José Roberto da Silva, tiveram um encontro com o presidente Renato Paiva para manifestarem apoio e ratificar a parceria na campanha do Módulo II em 2024.

Foto: Democrata FC / Divulgação

A reunião aconteceu terça-feira (11) na sede da CDL e contou, também, com membros das diretorias do Democrata e instituições. Responsável pela comunicação da CDL e conselheiro da ACI, André Luiz, entende que “um time forte na cidade influencia diretamente na economia local. Por isso vamos construir juntos um futuro melhor para o Democrata”.

Também pela CDL, o presidente Geraldir Alves, confirmou que “o que pudermos fazer para fomentar e ajudar o time, nós vamos fazer”. A entidade se prontificou a elaborar ações em conjunto com associados e o marketing do Democrata para fortalecer a imagem da equipe.

O trabalho de resgate promovido pela diretoria da equipe foi lembrado pelo gestor da ACI, José Roberto da Silva. “Vocês colocaram, em pouco tempo, o time na primeira divisão. Fora de campo montaram uma estrutura fantástica, mas é dentro de campo que a coisa se resolve. E infelizmente não deu liga, futebol é isso. Vocês tiveram coragem sabendo que não seria fácil”, valorizou Zé Roberto.

Emocionado pelo reconhecimento, Renato Paiva lembrou do início de trabalho. “Pegamos todo tipo de dificuldade. Eram R$ 2 milhões em dívidas trabalhistas. Negociamos tudo e passamos a não ter contas bloqueadas. Vamos deixar um clube bem melhor do que pegamos, mas sabendo que tem muito a se fazer. Fico muito feliz de ser chamado aqui porque o time voltou a ser importante para a cidade”, destacou o presidente do Jacaré.

O mandato da atual diretoria do Democrata se encerra no meio do ano quando o conselho se reúne para eleger o novo membro colegiado para o próximo triênio. O principal desafio da nova gestão será, mais uma vez, montar uma equipe competitiva para retornar a elite estadual.

Da Redação com Democrata FC