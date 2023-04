Náutico vs Cruzeiro: A promessa ousada de Pepa para a estreia na Copa do Brasil

Pepa fará sua estreia oficial como técnico do Cruzeiro hoje à noite e já deixou claro para os torcedores estrelados que seu objetivo é conquistar o título.

Foto: Reprodução/Twitter/Cruzeiro

Nesta quinta-feira (13), o Cruzeiro dá início a mais uma jornada em busca do heptacampeonato da Copa do Brasil, enfrentando o Náutico às 19h, nos Aflitos. O jogo marca a estreia do técnico Pepa em jogos oficiais pela Raposa, e ele prometeu aos torcedores estrelados que trará títulos para o time. Além disso, o Cruzeiro tem um bom histórico contra o Timbu, com 13 anos sem perder para o adversário.

No último treino em Belo Horizonte antes da viagem para Recife, apenas o volante Fernando Henrique, que ainda está em atividade de transição, e o lateral Wesley Gasolina, que se recupera de lesão, não estiveram presentes. Com isso, Pepa terá quase todo o elenco à disposição para a partida desta quinta-feira.

O Náutico já jogou as outras duas fases da Copa do Brasil, vencendo o São Bernardo por 1 a 0 e o Vila Nova-GO por 2 a 1. A grande dúvida para o time treinado por Dado Cavalcanti é se o goleiro Vagner terá condições de jogo para enfrentar o Cruzeiro, já que ele tem sentido dores no joelho e não participou dos últimos treinos. Caso ele não possa jogar, o jovem Cássio, de 21 anos e emprestado pelo América, provavelmente o substituirá.

A partida acontecerá às 19h, no estádio dos Aflitos em Recife (PE). A transmissão será realizada pela Rádio Super 91.7 FM, SporTV e Premiere.

Da redação