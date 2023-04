Inauguração da Arena MRV: Programação e informações sobre o evento aberto para a torcida do Atlético-MG

No próximo sábado (15), a torcida do Atlético-MG terá a oportunidade de participar do primeiro evento aberto na Arena MRV, a nova casa do clube. Com expectativa de receber 9 mil torcedores, a inauguração contará com uma programação especial, que inclui a marcação das linhas do campo, instalação das traves e apresentações musicais. Além disso, quem adquirir o ingresso para o evento terá direito a uma cortesia para acompanhar a estreia do Atlético no Brasileirão no mesmo dia. Confira mais informações sobre a inauguração da Arena MRV.

Foto: Divulgação/Twitter/@arenamrv

A inauguração da casa dos atleticanos, a Arena MRV, está prestes a acontecer. Neste sábado (15), será realizado o primeiro evento aberto para a Massa Alvinegra, com a expectativa de receber 9 mil torcedores. As festividades terão início às 10h13, com a abertura dos portões às 8h13. A inauguração será iniciada com um discurso das autoridades do Galo, seguido da marcação das linhas do campo às 11h10.

Às 11h40, serão instaladas as traves, acompanhadas pelos chutes ao gol. O encerramento do evento contará com as apresentações de Sambô e Aline Calixto, marcadas para começar às 12h10. Vale ressaltar que a Orquestra de Ouro Preto não poderá mais participar do evento, pois estava prevista para ocorrer no dia 25 de março.

Os ingressos para a inauguração da Arena MRV podem ser adquiridos pelo site https://ingressos.galonaveia.com.br/. Quem comprar o ingresso para o evento receberá uma cortesia para o setor vermelho superior e poderá acompanhar a estreia do Atlético no Brasileirão contra o Vasco, às 21h (horário de Brasília) também no sábado. Será oferecida uma cortesia por ingresso, que será entregue durante o Nascimento do Campo.

Da redação.