Cruzeiro sofre gol no fim e perde para Náutico pela Copa do Brasil

A estreia oficial do técnico Pepa não foi como o esperado pelo Cruzeiro. O time mineiro foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (13/4), no estádio dos Aflitos, em Recife, e largou em desvantagem na terceira fase da Copa do Brasil.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Dominante durante grande parte do tempo, a Raposa não conseguiu transformar sua pressão em gol e foi castigada no fim da partida.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O time mineiro enfrentará o Corinthians no próximo domingo (16/4), às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 1ª rodada da competição nacional.

Já o confronto de volta pela Copa do Brasil está marcado para o dia 25 de abril (terça-feira), às 19h. Entretanto, o local da partida decisiva ainda não foi divulgado. Há a possibilidade de o time estrelado voltar a jogar no Mineirão, em Belo Horizonte.

Além de uma vaga nas oitavas de final, estão em disputa entre as equipes outros R$ 3,3 milhões em recompensa. Por já entrar na 3ª fase, o Cruzeiro garantiu R$ 2,1 milhões.

O JOGO

Os primeiros minutos de Pepa à frente do Cruzeiro foram exatamente o retrato do que ele havia prometido em sua apresentação oficial: um time agressivo, que mantém a posse de bola e ataca pelas beiradas de campo. Porém, faltou capricho dos homens de frente nas tantas chances de abrir o placar.

A equipe celeste teve sete boas oportunidades para sair na frente, mas só duas foram concluídas a gol. Os atacantes Gilberto e Wesley pararam no goleiro Vágner, que fez boas intervenções a favor do Timbu.

Além de chegar com perigo à área adversária em três ocasiões, o meia Mateus Vital foi o 'cérebro' do time no primeiro tempo. Ele também finalizou duas vezes.

Em contrapartida, a defesa estrelada não sofreu susto algum. Seguros, os zagueiros Luciano Castán e Lucas Oliveira mostraram entrosamento nas saídas de bola para a construção de jogadas pelas laterais.

A tônica da etapa final do duelo manteve-se a mesma. Com o jogo controlado, o Cruzeiro se lançou totalmente ao ataque nos primeiros lances, mas sem eficiência. Por isso, Pepa se viu obrigado a mexer no time.

E a Raposa quase marcou com William, aos 29'. O lateral-direito invadiu a área e chutou forte no canto esquerdo, mas Vágner espalmou. No rebote, Gilberto bateu fraco e facilitou a defesa do goleiro alvirrubro.

Com uma desorganizada do Cruzeiro após as mexidas, o Náutico cresceu de produção. Se no primeiro tempo o Timbu passou longe de marcar, no segundo conseguiu. Aos 42', Gabriel Santiago aproveitou cruzamento e mandou de cabeça para o fundo das redes de Cabral.

NÁUTICO 1 X 0 CRUZEIRO

Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira (Gauto aos 37' do 2ºT), Souza e Matheus Carvalho (Gabriel Santiago aos 16' do 2ºT); Paul Vilero, Kayon (Alisson aos 26' do 2ºT) e Jael (Júlio aos 16' 2ºT)

Técnico: Dado Cavalcanti

Cruzeiro

Rafael Cabral; William (Igor Formiga aos 33' do 2ºT), Luciano Castán, Lucas Oliveira e Marlon; Richard (Machado aos 23' do 2ºT), Ramiro (Wallisson aos 17' do 2ºT) e Mateus Vital; Bruno Rodrigues (Stênio aos 33' do 2ºT), Wesley (Rafael Bilu aos 17' 2ºT) e Gilberto

Técnico: Pepa

Gol: Gabriel Santiago (aos 42' do 2ºT)

Cartões amarelos: Jean Mangabeira, Bruno Rodrigues, Denilson, Mateus Vital, Paulo Miranda, Gilberto, Luciano Castán, Souza

Motivo: jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Data: 13/4/2023

Estádio: Aflitos, no Recife (PE)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Da Redação com Superesportes