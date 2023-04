Estreia no Brasileirão: Cruzeiro e Corinthians buscam recuperação após temporada ruim

Depois da derrota para o Náutico, Pepa afirmou que o Cruzeiro está mudando o foco para a estreia no Brasileirão contra o Corinthians.

O último embate contra o Corinthians no Brasileirão foi em outubro de 2019 e a Raposa saiu vitoriosa por 2 a 1. Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

No domingo, às 16h, na Arena Neo Química, Cruzeiro e Corinthians farão suas estreias na atual edição do Brasileirão. As duas equipes possuem retrospectos semelhantes até o momento nesta temporada, ambas vêm de derrotas pela Copa do Brasil no meio da semana, e ambas foram eliminadas nas semifinais dos campeonatos estaduais.

O Cruzeiro disputou 11 partidas na temporada, tendo conquistado 3 vitórias, 3 empates e sofrido 5 derrotas, com aproveitamento de 36,3%. Já o Corinthians disputou 15 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, obtendo aproveitamento de 57,7%.

Na última quinta-feira, o Cruzeiro perdeu por 1 a 0 para o Náutico na terceira fase da Copa do Brasil, apesar de ter tido mais volume de jogo e finalizações. Por sua vez, o Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Remo na mesma competição, tendo poupado seus titulares para se preparar para os próximos jogos de abril, que incluem a fase de grupos da Copa Libertadores.

O técnico do Cruzeiro, Pepa, afirmou que a equipe precisa virar a página e focar no jogo contra o Corinthians, após a derrota para o Náutico. Resta saber como o time mineiro se sairá neste retorno à Série A, após três anos de ausência.

Da redação