Atlético enfrenta Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro

Neste sábado (15/4), às 21h, o Atlético enfrentará o Vasco no Mineirão em sua estreia no Campeonato Brasileiro. O SeteLagoas.com.br traz informações sobre o jogo, e onde assisti-lo.

Foto: Robson Mafra/Gazeta Press

Após superar a turbulência com o técnico Eduardo Coudet, o Atlético vem de duas vitórias seguidas na temporada. A equipe venceu o América por 2 a 0, em jogo que marcou a conquista do tetracampeonato mineiro, e o Brasil de Pelotas por 2 a 1, pela Copa do Brasil, ambos no Gigante da Pampulha.

O Vasco, por sua vez, não joga em uma partida oficial há quase um mês. Sua última partida ocorreu em 19 de março, quando foi derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo, no jogo que marcou a eliminação no Campeonato Carioca. Depois, ainda foi derrotado por 2 a 0 pelo Athletic em amistoso no São Januário.

A equipe comandada pelo técnico Maurício Barbieri também tenta se recuperar da eliminação precoce na segunda fase da Copa do Brasil, quando perdeu nos pênaltis para o ABC.

O jogo entre Atlético e Vasco será transmitido apenas pela TV por assinatura nos canais SporTV e Premiere.

Da redação