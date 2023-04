Brasil é candidato a sediar Copa do Mundo Feminina em 2027

Ontem, sexta-feira dia 14 de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a candidatura do Brasil como país-sede da Copa do Mundo feminina de 2027. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assinou o documento que foi enviado à FIFA para formalizar a entrada do país no processo de escolha do país-sede.

Foto: CBF TV / Reprodução

"A CBF acabou de oficializar a candidatura do Brasil para receber a Copa do Mundo feminina. Com todo o equipamento esportivo e de infraestrutura que dispomos, acreditamos que vamos fazer um belo Mundial", afirmou Ednaldo Rodrigues.

Durante um evento realizado em 30 de março no Palácio da Alvorada para apresentação da taça da Copa do Mundo de 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já havia declarado apoio do Governo Federal à candidatura agora oficializada

Os países interessados em sediar a competição têm até 19 de maio de 2023 para apresentar seus projetos à FIFA. As candidaturas precisam ser confirmadas até 8 de dezembro deste ano. A FIFA anunciou três novidades no processo de seleção: uma auditoria independente para garantir a transparência do processo, uma força-tarefa para avaliar as propostas e uma "final" entre as candidaturas mais bem avaliadas.

Em maio de 2024, o Conselho da FIFA irá selecionar até três candidaturas para a votação decisiva no Congresso da entidade. O país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 será anunciado em 17 de maio de 2024, durante o Congresso da FIFA. As inspeções aos países candidatos começarão em fevereiro do ano seguinte, três meses antes do anúncio final.

Mundial 2023

A próxima edição da Copa do Mundo de futebol feminino será disputada entre 20 de julho e 20 agosto desse ano na Austrália e na Nova Zelândia. A competição terá 32 participantes, incluindo o Brasil que busca seu primeiro título. A equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage está no Grupo F com a França, Jamaica e Panamá, equipe diante da qual a seleção canarinho estreia no torneio dia 24 de julho em Adelaide (Austrália).

Da Redação com CBF e Agência Brasil