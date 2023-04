América-MG não consegue reagir e perde por 3 a 0 para o Fluminense no Horto

A animação dos torcedores do América com a boa fase do time foi frustrada na estreia desta edição da Série A, já que o segundo tempo do Coelho deixou muito a desejar.

O América teve um resultado negativo neste sábado (15) diante de sua torcida, interrompendo sua sequência de bons momentos. O time foi derrotado por 3 a 0 pelo Fluminense no jogo de estreia nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, uma semana após perder o título do Mineiro para o Atlético. Os gols foram marcados por Cano, John Kennedy e Lelê, que superaram as tentativas do goleiro Matheus Cavichioli.

Apesar de ambos os times terem chegado em alta na temporada, com o América perdendo a disputa do título do Mineiro para o Atlético e o Fluminense garantindo a taça do Carioca após uma virada heroica sobre o Flamengo, a partida deste sábado começou com os dois times tentando se impor em campo e deixando brechas no setor defensivo. O América criou as melhores chances, mas esbarrou nos próprios erros, principalmente nos passes, e foi para o intervalo com um placar de 0 a 0.

No segundo tempo, a história foi diferente. O América caiu de rendimento e viu a derrota ser construída pouco a pouco. O Fluminense marcou dois gols em sequência, com Cano e John Kennedy, e o América sentiu o baque. O técnico Vagner Mancini fez mudanças no time, mas o Fluminense marcou o terceiro gol com Lelê, decretando a derrota do Coelho na estreia da Série A.

Na próxima semana, o América e o Fluminense se concentrarão em disputas internacionais. O Coelho enfrentará o Defensa e Justicia, na Argentina, pela Copa Sul-Americana na quarta-feira, às 21h, enquanto o Fluminense receberá o The Strongest, da Bolívia, no Maracanã, na terça-feira, às 19h.

