Três anos após queda, Cruzeiro reestreia na Série A perdendo para o Corinthians

Foram 114 rodadas de espera para a tão sonhada volta à Série A do Campeonato Brasileiro - mas o retorno não saiu como o esperado pelo Cruzeiro. O clube mineiro até jogou bem, mas vacilou e perdeu por 2 a 1 para o Corinthians na tarde de domingo (16), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela primeira partida do torneio nacional.

Foto: Mauro Horita / Cruzeiro SAF / Divulgação

Embora a estratégia defensiva do técnico Pepa tenha funcionado na etapa inicial, a Raposa pagou caro por dois erros de marcação no segundo tempo. Matheus Araújo e Roger Guedes marcaram para os donos da casa, enquanto Lucas Oliveira descontou para os visitantes no fim.

Agora, o Cruzeiro terá uma semana para se preparar para o próximo compromisso na temporada. O time celeste voltará a campo no sábado (22), às 21h, para medir forças contra o Grêmio, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Primeiro tempo de futebol sofrível

O primeiro tempo de Corinthians e Cruzeiro foi pouco movimentado em relação às grandes chances criadas. A partida se concentrou entre as intermediárias, com disputas pela posse da bola e erros de passes.

Os times esbarraram nas fortes marcações no meio-campo e não conseguiram se aproximar das metas dos goleiros adversários. Isso fica claro quando analisado o número de finalizações: cinco - apenas uma do Corinthians na direção do gol.

A Raposa teve maior controle da bola (58% contra 42%), mas pouca efetividade no ataque. A maior dificuldade do time de Pepa foi a transição da defesa para o último terço do campo. Os homens de frente tiveram atuação apagada e pouco incomodaram.

Richard foi o grande nome do jogo na etapa inicial. O volante comandou os avanços do Cruzeiro ao ataque, além de ter sido fundamental para destruir as jogadas do Timão. Ele completou 40 passes (de 43 tentativas), desarmou duas bolas e venceu sete duelos (de dez) por baixo.

Se dentro de campo o jogo não correspondia às expectativas criadas pelo clássico nacional, as torcidas se destacaram nas arquibancadas. Os cruzeirenses lotaram o setor destinado aos visitantes na Neo Química Arena e fizeram muito barulho.

Deficiência na defesa e gols



Embora a estratégia defensiva de Pepa tenha funcionado nos primeiros 45 minutos, o Cruzeiro não conseguiu evoluir na etapa final. Os erros de transição continuaram aparecendo e a equipe levou pouco perigo à meta do goleiro Cássio.

O tique-taque do time celeste em passes da direita para a esquerda, circundando a defesa alvinegra, não deu em nada. A Raposa foi castigada aos 30', em uma bobeada na marcação.

Matheus Araújo tabelou com Fausto Vera e saiu cara a cara com Rafael Cabral. O jovem volante do Corinthians deslocou o goleiro celeste e bateu firme no canto direito para abrir o placar: 1 a 0.

Em desvantagem, o Cruzeiro se viu obrigado a atacar. Ramiro e Wesley deixaram o time para as entradas de Machado e Nikão, respectivamente. Pepa também perdeu Mateus Vital por lesão na coxa esquerda.

O Timão ampliou a vantagem em lance de bola parada. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Lucas Oliveira perdeu na disputa para Gil. Cabral espalmou a bola nos pés de Roger Guedes, que empurrou para as redes: 2 a 0.

O zagueiro celeste se redimiu aos 50', ao marcar de cabeça. Quase sem ângulo, ele aproveitou o cruzamento na área e testou firme no contrapé de Cássio: 2 a 1.

Assim como no jogo contra o Náutico, nos Aflitos, no Recife, na semana passada, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, as mexidas de Pepa não surtiram efeito. O treinador ainda não conseguiu dar uma injeção de ânimo no time com as mudanças.

CORINTHIANS 2 X 1 CRUZEIRO

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Matheus Bidu (Fábio Santos, 48' do 2ºT); Roni (Cantillo, no intervalo), Fausto Vera (Du Queiroz, 48' do 2ºT), Giuliano (Matheus Araújo, 39' do 1ºT) e Barletta (Adson, 24' do 2ºT); Roger Guedes e Yuri Alberto

Técnico: Fernando Lázaro

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro (Machado, 26' do 2ºT) e Mateus Vital (Rafael Bilu, 30' do 2ºT); Bruno Rodrigues, Wesley (Nikão, 15' do 2ºT) e Gilberto

Técnico: Pepa

Gols: Matheus Araújo (22' do 2ºT), Roger Guedes (42' do 2ºT) e Lucas Oliveira (50' do 2ºT)

Cartões amarelos: Fausto Vera, Roni, Nikão, Fagner, Lucas Oliveira e Roger Guedes

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Penna

VAR: Wagner Reway

Com SuperEsportes