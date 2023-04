Secretário do Governo Zema tenta acordo entre Cruzeiro e Minas Arena

O Governo de Minas Gerais escalou um bombeiro para a crise entre Cruzeiro e Minas Arena. É o Secretário de Governo Igor Eto.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Além do dever de ofício, pelo cargo que ocupa, Igor Eto trata o assunto com bastante atenção por outra questão: é o mais conhecido cruzeirense do Governo do Estado. Ao lado das bandeiras de Minas Gerais e do Brasil, Igor ostenta em sua sala uma bandeira do Cruzeiro. E costumeiramente é visto nos jogos do time.

Igor tem se empenhado em buscar o diálogo entre Cruzeiro e Minas Arena e já fez várias reuniões.

As conversas com Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, são cada vez mais comuns. Recentemente, Igor também esteve com Ronaldo tratando a mesma pauta. São constantes também as reuniões com Samuel Loyd e outros diretores da Minas Arena.

O Governo entende que a crise entre Cruzeiro e Minas Arena é ruim para ambos. E ruim também para o Estado, dono do estádio.

Perguntei a Igor Eto a percepção dele sobre os possíveis entendimentos. E ele entende que Cruzeiro e Minas Arena estão longe de um acordo duradouro.

O Cruzeiro quer as mesmas condições do bom contrato que Gilvan de Pinho Tavares jogou fora em 2013. Na época, o Cruzeiro tinha participação em várias receitas do estádio, não apenas em sua renda. Mas perdeu o contrato e as condições favoráveis.

A Minas Arena diz não ter interesse em refazer o contrato, alegando que as suas tratativas com o Estado preveem, dez anos depois, condições diferentes daquelas de 2013, logo após a reinauguração do Mineirão.

Igor disse que espera que ambas as empresas “deem um passo atrás.” Nas condições atuais colocadas por Cruzeiro e Minas Arena, ele não vê boas perspectivas para o acordo. Outras fontes do Governo entendem que a queda de braço não avançará sem gestos de ambos os lados.

Como tem a força de comunicação de Ronaldo Fenômeno, e o apoio de sua imensa torcida, o Cruzeiro acredita que ganhará a briga pela pressão popular. Como tem um contrato assinado e rodando há mais de 10 anos, a Minas Arena também acha que não perderá a parada.

Certo é: o torcedor e o futebol estão perdendo.

Com Itatiaia