Atlético-MG não consegue vencer o Athletico-PR e se complica na Libertadores

Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Na segunda partida da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético enfrentou o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba. Infelizmente, o Galo conheceu sua segunda derrota consecutiva, sendo superado por 2 a 1. Os gols de Vitor Roque e Terans do Athletico-PR contrastaram com o único gol do Atlético marcado por Paulinho.

Com essa derrota, o Atlético se encontra em situação complicada no Grupo G, sem pontuar na competição e com o Furacão abrindo quatro pontos de vantagem. O time mineiro terá que torcer para que o Libertad não vença o Alianza Lima, no Paraguai, na partida desta quinta-feira (20).

Apesar do empenho do Atlético em campo, o goleiro Bento, do Athletico-PR, foi o destaque da partida e impediu diversas vezes que o time visitante marcasse. O jogo começou acelerado, com chances de ambos os lados, mas foi Vitor Roque, do Athletico-PR, quem abriu o placar ao tirar dois marcadores com um toque, driblar Dodô e chutar no cantinho sem defesa para Everson.

O Athletico-PR ampliou a vantagem com um pênalti convertido por Terans, que analisado pelo VAR, foi marcado por tocar no braço de Paulinho. O Atlético se desorganizou e teve dificuldades em criar chances, dependendo principalmente de Paulinho e Hulk. No segundo tempo, o Galo comemorou um gol, mas foi anulado por impedimento de Jemerson no lance. Hulk finalmente apareceu, girando sobre Zé Ivaldo e dando assistência para Paulinho diminuir o placar. O Atlético até tentou empatar, mas Patrick e Hyoran perderam chances e foram parados pelo goleiro Bento.

