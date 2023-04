Cruzeiro define local do jogo decisivo da Copa do Brasil na Arena Independência

O Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Timbu na primeira partida da terceira fase da competição, jogando em Recife.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na noite de terça-feira (18) que a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Náutico, anteriormente marcada para o Mineirão no dia 25 deste mês, será realizada na Arena Independência. Isso ocorreu após uma reunião entre o clube, o governo de Minas e a Minas Arena, a administradora do estádio.

De acordo com o Cruzeiro, a decisão foi tomada porque o consórcio alegou que ainda haverá dois shows no Mineirão antes da partida, o que poderia prejudicar o estado do gramado. Como resultado, o clube não teve a garantia de que as condições mínimas seriam atendidas para a realização do jogo, e optou pela mudança de local.

Em resposta, a Minas Arena afirmou que a reunião foi positiva e focou na viabilização do calendário para o Cruzeiro nos próximos três anos. Além disso, o estádio fará a manutenção do gramado com a técnica de overseeding, que inclui o plantio de sementes de ryegrass para melhorar a densidade e o aspecto visual do campo durante as temperaturas mais baixas.

Na quinta-feira (20), o Cruzeiro, a Minas Arena e o governo de Minas terão outra reunião com representantes do Atlético e do América para discutir questões relacionadas ao principal palco esportivo do estado. Esse será o primeiro encontro do comitê de Esporte, Lazer e Cultura.

Da redação