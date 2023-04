Defensa y Justicia x América: saiba onde assistir e outros detalhes da partida

O América enfrenta o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (19) às 21h, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Enquanto o Coelho busca manter a liderança da chave, os argentinos vão atrás da primeira vitória na competição. O jogo acontece no estádio Norberto Tomaghello, na Argentina, e será transmitido pela Rádio Super 91,7 FM e Paramount+. Confira as informações sobre as escalações, arbitragem e desfalques das equipes.

Foto: Mourão Panda /América-MG

Nesta quarta-feira, 19, às 21h, o América enfrenta o Defensa y Justicia no estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O árbitro da partida será Alexis Herreira, da Venezuela, auxiliado por Antoni Garcia e Byron Romero, ambos da Venezuela, e com VAR de Manuel Vergara, do Equador. A transmissão do jogo será feita pela Rádio Super 91,7 FM e pela Paramount+.

O América busca sua segunda vitória na competição para se manter na liderança do grupo, enquanto o Defensa y Justicia procura sua primeira vitória na Sul-Americana. Apesar da goleada por 4 a 1 sobre o Peñarol na estreia, o América vem em uma sequência turbulenta, com derrota na final do Mineiro para o Atlético e derrota por 3 a 0 para o Fluminense na estreia do Brasileirão. Já o Defensa y Justicia perdeu para o Millonarios na primeira rodada da Sula, mas vem de vitória no Campeonato Argentino.

O técnico do Defensa y Justicia, Julio Vaccari, não poderá contar com o zagueiro Nazareno Colombo, que está lesionado. Assim, a zaga titular deve continuar com Sant'Anna e Cardona. Já no América, o treinador Mancini confirmou que Benítez e Aloísio viajaram com a delegação, mas ainda não sabe se o primeiro estará apto a jogar. No ataque, Mastriani deve ser a escolha para substituir Aloísio, enquanto Arthur retorna à lateral-direita.

Da redação