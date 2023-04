Reunião nesta quinta-feira pode definir destino do estádio Mineirão

O Comitê de Esporte, Cultura e Lazer, previsto no contrato de concessão do Governo de Minas com a Minas Arena, administradora do Mineirão, realiza nesta quinta-feira (20) a primeira reunião para discutir a programação de atividades do estádio. O encontro é aguardado com expectativa pelos torcedores do Cruzeiro, que esperam um desfecho positivo para o imbróglio envolvendo o clube e a administradora. O objetivo do comitê é garantir que as datas dos jogos e eventos no Mineirão sejam definidas com a colaboração de todos os interessados, evitando conflitos.

Foto: Divulgação/Mineirão

Em 2010, foi assinado o contrato com a concessionária Minas Arena, que dá à empresa o direito de administrar o Mineirão até 2037. Para a reunião desta tarde, foram convidados representantes dos clubes América, Atlético e Cruzeiro, além de diretores da Minas Arena, representantes da FMF, da CBF e deputados.

O objetivo do comitê é estabelecer uma programação de atividades previstas para todos os meses do ano, com conversas para que jogos e eventos no Mineirão sejam agendados de forma harmoniosa. “O objetivo desse comitê é receber a programação anual, fazer questionamentos, comentários e pedir esclarecimentos para que seja possível harmonizar eventos comerciais com a atividade desportiva”, disse na época o ex-secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato.

O Cruzeiro, que está em litígio com a Minas Arena, tentou levar a segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Náutico, para o Mineirão, mas por falta de garantia de condições mínimas do gramado, o jogo será realizado na Arena Independência.

Da redação