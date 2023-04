Derrota amarga: América joga mal e perde para time argentino na Sul-Americana

O Coelho sofreu sua primeira derrota no torneio Copa Sul-Americana, perdendo por 2 a 1 para o Defensa y Justicia, na Argentina. A partida teve os três gols marcados no segundo tempo, com Lucas Kal, do América, fazendo o gol de consolação. Com o resultado, o América permanece com três pontos no Grupo F, mas cai para o segundo lugar, atrás do Milionarios no saldo de gols. A equipe enfrentará o Milionarios em seu próximo jogo no dia 3 de maio.

Foto: Twitter/Defesa y Justicia

Depois de vencer o Peñarol por 4 a 1 em sua estreia no Horto, o América sofreu sua primeira derrota na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (19). Jogando na Argentina, o time perdeu por 2 a 1 para o Defensa Y Justicia, com todos os gols marcados no segundo tempo. Julián López e Soto marcaram para o Defensa Y Justicia, aos 3 e 5 minutos, respectivamente, enquanto Lucas Kal descontou para o América aos 17 minutos.

Com o resultado, o América continua com 3 pontos na tabela, mas perdeu a liderança do Grupo F da Sul-Americana para o Milionarios, que tem melhor saldo de gols. Na próxima rodada, o América enfrentará a equipe colombiana em Bogotá. O jogo será no dia 3 de maio (quarta-feira), às 21h, no estádio El Campín.

Antes disso, o América jogará contra o São Paulo no sábado (22), às 18h30, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time busca se recuperar após perder por 3 a 0 para o Fluminense na estreia da Série A.

No primeiro tempo, as duas equipes tiveram poucas chances de gol. O América criou as melhores oportunidades, com Lucas Kal e Mastriani chutando com força, mas o goleiro Unsain conseguiu defender. O Defensa y Justicia teve mais finalizações, mas Cavichioli, o goleiro do América, não foi muito exigido. O meio-campo foi muito disputado e teve muitos erros de passe, resultando em falta de objetividade no jogo.

No segundo tempo, o Defensa Y Justicia abriu o placar com Julián López em um belo chute de primeira. Dois minutos depois, Soto aumentou a vantagem após um bate e rebate na área do América. O América ainda tentou reagir e conseguiu marcar com Lucas Kal, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Mastriani e Felipe Azevedo foram substituídos por Matheusinho e Aloísio para tentar mudar o resultado, enquanto o Defensa Y Justicia continuava criando chances no campo de defesa alviverde. Nos acréscimos, Wellington Paulista desperdiçou uma grande chance de empatar o jogo.

Assim, o América volta para casa com o gosto amargo de sua primeira derrota na Sul-Americana.

Da redação