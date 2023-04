Entrevista: Ginasta setelagoano Bernardo Actos fala sobre seus títulos no Troféu Brasil e os próximos desafios

O ginasta Bernardo Actos, natural de Sete Lagoas e atleta do Minas Tênis Clube, foi campeão no último fim de semana em duas modalidades do Troféu Brasil Loterias Caixa de Ginástica Artística. Bernardo ganhou medalhas de ouro no cavalo com alças e nas barras paralelas. Nessa entrevista exclusiva ao SeteLagoas.com.br, o atleta fala como foi dar a volta por cima após encarar algumas lesões, voltar competindo e ser campeão e também dos próximos desafios já neste ano de 2023, confira!

Bernardo Actos (centro) foi campeão no cavalo com alças. Completaram o pódio Tomás Florêncio do Agith (à esquerda com a prata) e Gabriel Barbosa do Minas Tênis Clube (à direita, com o bronze)medalha cavalo. Foto: CBG.

Olá Bernardo Actos! Gostaríamos de começar com o estágio de treinamentos (training camp) da Seleção Brasileira de Ginástica em fevereiro, o qual você participou. Como foi essa experiência?

Olá! É uma honra estar falando com vocês. Sete Lagoas é minha cidade natal então é sempre muito bom estar representando o nome da cidade.

Sobre o estágio de treinamento, eles acontecem para eles (Confederação Brasileira de Ginática - CBG) visarem os atletas do Brasil e normalmente para selecionar quem vai para as competições. Existe o calendário do ano inteiro, então eles já vêem o que cada um está fazendo para alinhar quem vai para cada competição. O training camp de fevereiro foi para definir quem iria para a Copa do Mundo, na Alemanha, que foi o DTB. Também avaliaram para as próximas competições como o Pan-Americano agora em maio, além de ter outras Copas do Mundo também durante o ano.

No último fim de semana você competiu no Troféu Brasil Loterias Caixa de Ginástica Artística. Além dos títulos no cavalo com alças e nas barras paralelas, você disputou outros aparelhos?

Participei de 4 aparelhos nessa competição que é um campeonato de especialistas. Ou seja, a gente não é obrigado a fazer todos os aparelhos. Não existe a prova individual geral que é a soma de todos os aparelhos, onde me classifico e disputo pelo individual (que é a minha principal prova).

A gente faz os aparelhos que se sente bem e tem uma chance melhor de medalhar. Eu fiz os aparelhos do cavalo, argola, paralelas e barra fixa. Consegui passar para as finais no cavalo e na paralela. Mas o que me deixou mais feliz nessa competição foi argola.

Devido às 2 lesões que eu tive no ombro, eu estava há 4 anos sem atuar na argola em competições oficiais. Então foi um retorno muito satisfatório e bem positivo, porque para soma dos aparelhos na nota final do individual geral, eu precisava bastante dessa nota de argola. É um 12,5, ainda não é muito alta e dá para melhorar um pouquinho mais.

Como foi o tratamento de sua última lesão e coroar a recuperação com os títulos no Troféu Brasil?

Eu tive uma lesão no ombro nos tendões supraespinhal e bíceps em 2017. Em 2021 tive outra lesão no ligamento do enumeral e precisei fazer a cirurgia em outubro daquele ano.

Desde então, me recuperei. Foram cerca de 6 meses sem praticar nada de ginástica, só fisioterapia no Minas, nutrição e psicólogo. Inclusive queria deixar meus agradecimentos porque sem eles não estaria aqui hoje. Eles tiveram um cuidado superespecial comigo, acredito que o melhor acompanhamento que temos no Brasil. Agradecer também ao meu médico, que é o médico do Minas, o Dr. Rodrigo Vaz. Ele me operou nas duas vezes e fez um excelente trabalho me acompanhando de perto para que nada mais aconteça. Foi muito bom estar retornando, essa é minha terceira competição após a cirurgia.

No cavalo eu classifiquei em oitavo, fui o último da classificação. E graças a Deus, consegui acertar minha série melhor do que na havia feito na classificatória e cheguei no primeiro lugar. Isso aponta que estamos seguindo o caminho correto, não é?

Espero que minha série consiga evoluir um pouco mais. Já estamos treinando outros elementos para colocar e aumentar a dificuldade. Mas sempre jogando com o que tenho de melhor que é minha postura bem limpa, com execução muito boa, para ser seguro e poder contribuir ao máximo.

Após o título no cavalo com alças, você disse que esse aparelho tem sido o “tendão de Aquiles” do Brasil. Você pretende seguir se especializando nele para suprir essa carência?

Nas últimas competições internacionais como Copa do Mundo, Olimpíadas, Campeonato Mundial o Brasil como equipe vai muito bem em todos os outros aparelhos. Mas a gente vê um desnível muito grande das notas em relação ao cavalo, onde a gente tem uma nota inferior e normalmente acontecem muitas falhas, algumas quedas. É um aparelho inconstante, podemos dizer.

Então, é um aparelho que uso como estratégia também para ser firme, ter consistência e conseguir uma nota boa para estar dentro da equipe do Brasil. É um aparelho que a gente tem sim que trabalhar mais, não só eu, mas todos os outros atletas do Brasil, temos que ter um olhar especial porque a gente sabe que ele faz a diferença no fim.

E na madrugada de sábado (15/04) para domingo (16/04), você teve outro contratempo, mas também conseguiu se recuperar. Como foram essas horas antes da final nas barras paralelas?

Infelizmente, ocorreu esse imprevisto. É uma coisa que não esperamos em período de competição, sempre tomamos muito cuidado, mas são coisas inevitáveis.

Não tive uma noite de sono das melhores. Acordei várias vezes passando mal. Mas somos muito bem treinados. Quando a gente chega nesse patamar de competição, a série já está automatizada. Eu estava bem fraco e precisei ficar mais recluso, não consegui aquecer da forma que sempre aqueço e tive que guardar as energias para a própria competição.

Graças a Deus deu tudo certo! Consegui subir e fazer o meu melhor e ainda sair com a medalha de ouro, a cereja do bolo!

Bernardo com sua medalha de ouro nas barras paralelas. Completaram o pódio Caio Souza do Minas Tênis Clube (à esquerda, prata) e Tomás Florêncio do Agith (à direita, bronze). Foto: CBG.

Você foca seus treinos em um aparelho específico, ou pratica todos eles?

Como disse anteriormente, a prova individual geral é a soma da nota de todos os aparelhos. Então temos que focar em todos. É claro que um outro a gente vai ter uma habilidade maior, uma facilidade a mais de fazer os elementos, de colocar dificuldades na série.

Trabalhamos mais o que não gostamos, o que temos mais dificuldade para ter uma média alta. Particularmente, gosto mais de treinar a paralela. É o meu aparelho preferido desde pequeno porque tenho mais facilidade e consigo aprender as coisas mais rápido. Mas também tenho que dar atenção ao cavalo, que é uma deficiência do Brasil e tem a argola também onde estou voltando.

Agora tem essa questão do ombro que me limita bastante na argola, então vamos fazendo um contrapeso. É claro que a gente trabalha também nossos aparelhos mais fortes para suprir os aparelhos onde somos mais fracos. A nota que tirar a mais na paralela vai servir para igualar a média na argola, ou vice-versa.

Pensando no futuro, quais são seus próximos desafios?

A rotina continua a mesma: treinando de segunda a sábado sem descanso. Temos que dar o sangue lá no ginásio, continuar evoluindo. Ter mais constância também nas séries para quando chegar na hora [dos campeonatos] irmos bem.

Os próximos desafios que temos em mente é o campeonato Pan-Americano no final de maio e algumas etapas de Copa do Mundo que serão definidas depois pela Seleção. A gente fica na espera, mas sempre se preparando para quando chamarem estar totalmente preparado para fazer nosso melhor.

Em temos de Seleção Brasileira, como são feitas as convocações?

A seleção hoje é composta por 12 atletas. Mas eles também podem chamar atletas de fora da seleção conforme os resultados dos anos passados. Inclusive são nos training camps que eles selecionam quem vai ou não para as competições.

Eles sempre variam pensando no objetivo principal que são as Olimpíadas de Paris 2024. Por exemplo, a gente tem o Arthur Zanetti e o Caio Souza que são muito bons de argola, mas que são piores em outros aparelhos também. O Zanetti hoje em dia não faz mais cavalo, não faz mais paralelas. Então eles precisam de atletas que complementem uns aos outros e formem uma equipe forte.

Eu estive na seleção em 2019. Quando ocorreu a minha segunda cirurgia e por ter ficado esse tempo fora de competições, saí da seleção e entraram novos atletas que tiveram bons resultados passados. Estamos na busca ainda para voltar à seleção, mas já fui testado algumas vezes nesses training camps. O Troféu Brasil também foi uma avaliação, ano passado fui convocado para o Sul-Americano, todos esses campeonatos são formas de selecionar os atletas.

Bernardo, muito obrigado por ter conversado com o SeteLagoas.com.br e boa sorte!

Eu que agradeço a oportunidade! É uma honra poder falar com vocês e representar Sete Lagoas, uma cidade que eu adoro e está no meu coração. Vamos seguindo e trabalhando por mais!

Da Redação, Vinícius Oliveira