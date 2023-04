Neste sábado (22), às 21h, o Cruzeiro enfrentará o Grêmio no estádio Independência, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Cruzeiro busca sua primeira vitória na competição após ter perdido para o Corinthians em sua estreia, o Grêmio tentará manter sua boa fase, após vencer o Santos em casa. Na expectativa de conquistar sua primeira vitória diante de sua torcida, a equipe celeste espera contar com o apoio dos torcedores para garantir um bom resultado.

Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A partida será transmitida pela rádio Super 91,7 FM com apresentação e narração de Léo Campos, reportagens de Raphael Nobre e Daniel Seabra, além de ser exibida no canal do YouTube de O Tempo a partir das 15h30. O canal de Pay-Per-View, Premiere, também transmitirá a partida.

Data: sábado, 22 de abril de 2023

Horário: 21h

Local: Independência, Belo Horizonte

Transmissão: rádio Super 91,7 e Premiere

Da redação