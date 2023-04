América busca recuperação no Brasileirão contra o São Paulo

Clubes se enfrentam no Morumbi pela segunda rodada da Série A

Foto: João Zebral/América MG

O América enfrentará o São Paulo fora de casa neste sábado, 22, às 18h30, em um momento conturbado do Tricolor e com um técnico experiente à beira do gramado, mas que teve apenas um dia de trabalho em campo com os jogadores.

O Coelho está focado em conquistar a vitória na partida, que é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, após ter iniciado o torneio com uma derrota em casa para o Fluminense por 3 a 0 e um revés perante o Defensa y Justicia na Argentina por 2 a 1 na Copa Sul-Americana. A expectativa para o jogo é o retorno do meia Martín Benítez, que estava lesionado, enquanto o atacante Aloísio tem mais chances de ser titular após se recuperar de uma lesão no Departamento Médico. O lateral-direito Athur será desfalque, já que está a serviço da seleção brasileira sub-20.

Após dois jogos longe de casa, o Coelho volta a Belo Horizonte para jogar pela Copa do Brasil na quarta-feira (26/4) contra o Nova Iguaçu, pela volta da terceira fase, enquanto pelo Brasileiro enfrentará o Santos na Vila Belmiro no sábado (29/4) pela terceira rodada.

Do lado do São Paulo, a partida marcará a reestreia do técnico Dorival Júnior no comando do time após a demissão de Rogério Ceni. Apesar de ainda não se saber como a equipe será escalada, o treinador afirmou que não fará mudanças drásticas e espera uma mudança comportamental para buscar resultados.

O jogo será no estádio Morumbi, em São Paulo-SP, e terá transmissão pelo Premiere e pela rádio Super.

Da redação