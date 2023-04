Nesta sexta-feira, 21, o Cruzeiro venceu o Real Ariquemes por 3 a 0 no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Brasileirão feminino. Os gols da partida foram marcados por Vanessa, Camila Ambrozio e Carol Baiana. Apesar de controlar o jogo, o Cruzeiro demorou para marcar.

Foto: Reprodução/ Twitter

Com essa segunda vitória consecutiva, as Cabulosas chegaram a 14 pontos, assumindo a sexta colocação na tabela do Brasileirão Feminino. O gestor da SAF cruzeirense, Ronaldo, esteve presente na partida e pediu o apoio da torcida para a categoria, ressaltando que a diretoria tem se esforçado para o crescimento da equipe, assim como para o futebol feminino no Brasil.

"Temos que buscar esse crescimento. Logicamente, o apoio do nosso torcedor tem que ser incondicional. Tem que comparecer aos jogos, participar sempre da campanha do time feminino, estamos fazendo um esforço para valorizar cada dia mais a equipe feminina, e é um compromisso inegociável que temos. Estou aqui para dar esse apoio, para ver as cabulosas jogando." Concluiu.

Ronaldo compareceu ao Sesc Alterosas acompanhado pelo ex-volante Elias, que trabalha na área de scout da equipe de Ronaldo, tanto no Cruzeiro quanto no Valladolid, da Espanha. Ambos também estarão presentes no jogo do futebol masculino contra o Grêmio, no Independência, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Da redação