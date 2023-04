Corrida do Democrata: clube abre inscrições para participantes; prova terá três modalidades

Um dos esportes mais populares e que mais avança Brasil afora, a corrida de rua entra, mais uma vez, no calendário do Democrata que realiza sua segunda prova no próximo mês de julho, dia 09. As inscrições já estão disponíveis nesse link. O evento tem vários objetivos e um dos principais é levar atletas, familiares e amigos para uma das principais praças esportivas do interior de Minas, a Arena do Jacaré.

Arte: Democrata / Divulgação

A Corrida do Democrata terá largada no estacionamento da Arena e chegada no gramado com um percurso novo para corredores da cidade e região. Serão três modalidades para que toda a família possa desfrutar de um domingo diferente com atividade física. Para quem ainda não corre, a caminhada terá um trajeto de 3km. Os corredores poderão testar o condicionamento e buscar suas melhores marcas nas modalidades de 5km e 10km.

O Democrata organiza a corrida com apoio da secretaria municipal de Esportes e Lazer e Grupo Uai Eventos. Com a inscrição, além do kit da prova, com camisa, número de peito, medalha e bolsa, os atletas garantem participação em vários sorteios depois de concluírem o percurso. Serão realizados shows e uma grande praça de eventos será montada no hall de entrada do estádio.

Todas as informações, como kit da corrida e percurso, serão divulgadas em breve no site oficial do Jacaré (democratajacare.com.br) e nas redes sociais. As inscrições, em número limitado, já estão abertas com preço especial de R$ 55 no primeiro lote que vai até junho. Serão três lotes disponíveis para os corredores. Não perca tempo e se inscreva agora mesmo.

A Corrida do Democrata é um projeto que a diretoria vem amadurecendo há algum tempo. A primeira e última organizada pelo Jacaré aconteceu em 2012 e a ideia é que o evento entre para calendário do clube e da cidade. “Temos um estádio com estrutura completa de estacionamento, vestiários, banheiros e bares. Então, precisamos de muito pouco para fazer um grande centro de eventos e a corrida é o primeiro de muitos que virão”, garante o presidente Renato Paiva.

Empresários interessados em patrocinar e ou apoiar o evento podem entrar em contato com a organização. Os canais são o telefone 3153-0802 ou pelo e-mail contato@democratajacare.com.br.

Da Redação com Democrata