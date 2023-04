Cruzeiro vence o Grêmio pelo Brasileiro; time de Pepa não tomou conhecimento e despachou o Tricolor Gaúcho

O Cruzeiro venceu o Grêmio, por 1 a 0, neste sábado (22/4), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Bruno Rodrigues, aos 18 minutos da etapa final. Empurrado pela torcida que lotou o Independência, a Raposa não tomou conhecimento e partiu pra cima do Tricolor Gaúcho.

Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Com uma postura ousada, a Raposa foi ofensiva durante os 90 minutos, acuando o Tricolor. Foram do time de Pepa as melhores oportunidades de gol.

No primeiro tempo, o Cruzeiro desperdiçou muitas chances claras, com Gilberto, Bruno Rodrigues e Richard. Na segunda etapa, o filme se repetiu até o camisa 9 estufar a rede. Nos minutos finais, o Grêmio tentou jogar e assustou, mas não marcou.

Com o resultado, o time cinco estrelas somou três pontos na Série A 2023, ocupando momentaneamente a 10ª posição, e alcançou a primeira vitória como mandante na temporada. Clique aqui e veja a tabela!

Na próxima rodada do Brasileiro, o Cruzeiro visita o Bragantino, no sábado (29/4), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid. Antes, terá pela frente o Náutico, na terça-feira (25/4), às 19h, pela Copa do Brasil.

O Grêmio também entra em campo na Copa do Brasil, às 21h30 de quinta (27), em Porto Alegre. Na sequência, visitará o Cuiabá, domingo (30/4), às 18h30, na Arena Pantanal.

Muitas chances para o Cruzeiro

A partida começou com Luis Suárez mostrando sua qualidade no primeiro minuto. Após cobrança de lateral no ataque do Tricolor, o zagueiro Lucas Oliveira tirou mal a bola, que sobrou para 'El Pistolero' bater de primeira. Rafael Cabral fez boa defesa.

Aos poucos, o Cruzeiro foi controlando o jogo e criando as melhores oportunidades. Aos 28 minutos, Gilberto escorou de cabeça após cobrança de escanteio, mas o goleiro Gabriel Gandro pegou firme.

Logo na sequência, Bruno Rodrigues arriscou de fora da área para a defesa de Gandro. A 'blitz' celeste quase surtiu efeito aos 30 minutos. Após escanteio, Richard subiu no meio da área de cabeça, e a bola passou raspando a trave. Bruno Rodrigues quase conseguiu escorar para o fundo das redes.

O Cruzeiro se impôs e conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Faltou melhor qualidade nas finalizações. O destaque nos primeiros 45 minutos foi o goleiro Gabriel Gandro, que segurou o ataque da Raposa cem todas as ocasiões.

Bruno Rodrigues 'salva' o Cruzeiro

Na etapa final, o Cruzeiro seguiu dominante e propondo o jogo. Logo aos 2', o Cruzeiro roubou a bola na saída de jogo do Grêmio, Ramiro cruzou da esquerda para Richard, que dentro da pequena área carimbou o goleiro Gandro.

Bem melhor na partida, o Cruzeiro seguia insistindo contra o Grêmio. Aos 10 minutos, Gilberto perdeu uma oportunidade muito clara de abrir o placar. Em bela trama ofensiva, Nikão tocou para Mateus Vital dentro da área, ele escorou para Ramiro, que chutou cruzado. A bola parou no pé de Gilberto, que isolou a redonda.

De tanto pressionar, o Cruzeiro acabou sendo premiado. Aos 18 minutos, Machado cobrou escanteio na área na medida para Bruno Rodrigues pegar de primeira. Ele não acertou em cheio, mas conseguiu encobrir o goleiro Gandro: 1 a 0.

Depois de tomar o gol, o Grêmio saiu para o jogo e tentou reagir. Aos 29', Cristaldo acionou Suárez, que driblou Oliveira e arrematou para a defesa parcial de Rafael Cabral. No rebote, o argentino ficou livre para empatar, mas bateu mascado e o goleiro celeste, já caído no chão, segurou a bola.

Cruzeiro 1 x 0 Grêmio

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard (Neto Moura), Ramiro (Machado) e Matheus (Wallisson) Vital; Nikão (Bilu), Bruno Rodrigues e Gilberto

Técnico: Pepa

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Galdino), Nathan (Zinho), Cristaldo (Gustavinho), Bitello e Vina (André); Suárez

Técnico: Renato Gaúcho

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Gol: Bruno Rodrigues, aos 18 minutos do 2T

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Ramiro, Oliveira, Marlon, Richard, Gilberto, Luis Suarez,

Cartão vermelho: Lucas Oliveira

Público: 21.605

Renda: R$ 787.057,00

Da Redação com Superesportes