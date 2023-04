Atlético desperdiça chances e empata com o Santos fora de casa pela Série A do Brasileiro

Ineficiente ofensivamente, o Atlético desperdiçou chances, caiu no segundo tempo e empatou em 0 a 0 com o Santos pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (23/4). Na Vila Belmiro, o time de Eduardo Coudet demonstrou problemas já recorrentes.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O Atlético fez um bom primeiro tempo no litoral paulista. Controlou a posse de bola, criou as melhores oportunidades e viu Hyoran e Hulk comandarem a produção ofensiva. Apesar disso, voltou a falhar no momento de balançar as redes.

No segundo tempo, mesmo diante de um Peixe com linhas baixas, o Galo foi aquém do que pode desempenhar. Detentora da bola, a equipe mineira não teve repertório para desestruturar a defesa adversária.

Com o resultado, o Alvinegro estaciona, ainda que temporariamente, na 15ª colocação do Brasileirão, com um ponto em dois jogos.

Agora, o Atlético volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (26/4), às 19h30, o Galo visitará o Brasil-RS no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

No principal torneio mata-mata do país, o Alvinegro ostenta vantagem. No jogo de ida, no Mineirão, em Belo Horizonte, o time de Eduardo Coudet buscou uma virada por 2 a 1 e, agora, jogará por um empate para avançar às oitavas de final.

Santos x Atlético

O duelo teve um início movimentado na Vila Belmiro. O Atlético controlava a posse de bola, mas tinha dificuldades de encontrar espaços diante de uma boa organização defensiva do Santos. Nos minutos iniciais, o Galo chegou com Hyoran, mas cedeu oportunidades ao Peixe ao cometer erros defensivos.

O time de Eduardo Coudet demonstrava problemas para conectar os setores. Em diversos momentos, inclusive, se via pressionado pelo Santos logo na saída de bola e, sem aproximação suficiente para sair com toques curtos, recorria às bolas longas.

Em fase ofensiva, o mais participativo da equipe mineira era Hyoran. Pela esquerda, o meia-atacante constantemente se apresentava para receber a bola e tentava criar jogadas.

Com o decorrer do tempo, o Galo conseguia encontrar mais espaços, se aproveitando especialmente das entrelinhas do Santos. Zaracho e Paulinho, apesar disso, apareciam pouco.

O Atlético, mais uma vez, se mostrou ansioso com a bola no pé. Faltava critério para pausar as jogadas e tomar melhores decisões, além de um maior ritmo de movimentação para desestruturar a defesa adversária.

Na reta final do primeiro tempo, o Alvinegro teve excelentes chances de abrir o placar com Zaracho e Hulk, mas parou na trave e, em sequência, em erro de finalização do camisa 7. Pouco depois, Hyoran também teve oportunidade com chute colocado.

Mesmo com uma intensa "blitz" nos minutos finais, os comandados de Coudet não conseguiram abrir o placar. Além do bom desempenho defensivo por parte do Peixe, faltou mais capricho ao time visitante para definir as jogadas.

Como de costume, Hulk foi o principal nome do Atlético. Com intensa participação no jogo e repertório técnico para driblar adversários e encontrar bons passes, o camisa 7 foi o condutor das principais oportunidades do Galo na etapa inicial.

Segundo tempo

Assim como na etapa inicial, o segundo tempo teve um início intenso na Vila Belmiro. O Atlético seguia com mais controle da posse de bola, enquanto o Santos tentava explorar os contra-ataques em velocidade pelos lados - ainda que sem efetividade.

Aos 17 minutos, Coudet promoveu as entradas de Mariano, Patrick e Pavón no Galo, numa tentativa de conferir novo gás à construção ofensiva alvinegra. Chamou a atenção a opção do treinador argentino pela saída de Hyoran, que vinha bem na partida.

Na etapa complementar, o Atlético voltou a demonstrar dificuldades de entrar no terço final. Mais uma vez, Paulinho era pouco acionado, e Hulk precisava recuar alguns metros em campo para participar do jogo.

Os minutos se passavam enquanto o Santos abaixava cada vez mais suas linhas e priorizava a proteção da própria área. O time de Chacho, apesar disso, tinha pouco repertório para quebrar a forte marcação santista e caiu de produção ofensiva.

Nos instantes finais, o jogo ficou aberto e ganhou em emoção. Paulinho desperdiçou grande oportunidade ao sair na cara do gol e adiantar muito a bola. O Galo abusou dos erros técnicos no último terço e ficou mesmo no 0 a 0.

SANTOS 0 x 0 ATLÉTICO

Santos

João Paulo; Nathan (Gabriel Inocêncio, aos 40' do 2°T), Messias, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Luan Dias, aos 26' do 2°T), ngelo (Miguelito, aos 12' do 2°T) e Marcos Leonardo (Bruno Mezenga, aos 40' do 2°T)

Técnico: Odair Hellmann

Atlético

Everson; Saravia (Mariano, aos 17' do 2°T) , Mauricio Lemos (Jemerson, aos 36' do 2°T), Bruno Fuchs e Rubens (Vargas, aos 40' do 2°T); Otávio, Edenilson (Pavón, aos 17' do 2°T), Zaracho e Hyoran (Patrick, aos 17' do 2°T); Paulinho e Hulk

Técnico: Eduardo Coudet



Motivo: segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 23/4/2023

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Dodi, Rodrigo Fernández (Santos); Hyoran, Otávio, Mariano (Atlético)

Da Redação com Superesportes