Sem eventos marcados: Mineirão inicia plantio da grama de inverno para 'suportar os jogos'

O Mineirão iniciou nesse domingo (23/4) a revitalização do gramado para o plantio da grama de inverno, além de um corte na vertical agressivo. Visando receber mais jogos ao decorrer do jogo, o estádio está se preparando para que o gramado suporte as partidas que estão por vir.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O próximo jogo no Gigante da Pampulha será o confronto entre Atletico e Alianza Lima, no dia 3 de maio, às 21h30, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo do Galo pelo Brasileirão contra o Athletico PR foi cancelado em razão da manutenção do gramado.

Segundo o Mineirão, a técnica, conhecida como overseeding, consiste na aplicação de sementes do tipo ryegrass que, associada à grama bermuda celebration, melhora o aspecto visual e a densidade do campo neste período de temperaturas mais baixas. Nestes próximos dias, a grama também receberá adubação e irrigação para manter a qualidade do gramado.

O Cruzeiro está firmando um acordo com a Minas Arena para poder jogar no Mineirão nesta temporada. O jogo diante do Náutico, que vai acontecer nesta terça-feira (25), às 19h, na Arena Independência, estava cotado para acontecer no Gigante da Pampulha. Porém, pela condição do gramado, o clube celeste optou por jogar no horto.

Com O Tempo