Corrida do Democrata: divulgados percurso, cronograma e valores de inscrição; confira

Anunciada no último dia 21/04, a Corrida do Democrata em Sete Lagoas vai ocorrer no dia 09 de julho de 2023. O evento contará com três opções de percurso com início e fim na Arena do Jacaré: 3 Km (caminhada), 5 e 10 Km (corridas). O primeiro lote de inscrições vai até 31 de maio ao preço de R$ 55. Os incritos receberão um kit da corrida e também medalha de participação ao final do trajeto escolhido. Confira mais detalhes abaixo.

Foto: Democrata FC / Divulgação

A corrida de 5 Km corresponde a uma volta no circuito, enquanto a de 10 Km duas voltas. A caminhada terá distância de 3 Km.

Todos os atletas da CORRIDA e da CAMINHADA que completarem os percursos corretamente receberão ao final do evento uma medalha de participação. A ORGANIZAÇÃO poderá a seu critério incluir algum tipo de bonificação ou participação especial. A CAMINHADA tem caráter exclusivamente participativo e não terá nenhuma premiação, somente a medalha de participação.

Os kits serão entregues em data a ser confirmada pelo clube.

Foto: Democrata FC / Divulgação

CRONOGRAMA

Domingo – 09 de Julho de 2023

07h00 – Abertura da Arena

07h50 – Alongamentos

08h00 – Largada Corrida de 10km, Corrida de 5 km e caminhada de 3km.

09h – Início do show

9h40 – Início das cerimônias de premiação

12h – Encerramento

VALORES DA INSCRIÇÃO

1ª Lote – R$ 55 até 31/05/2023

2º Lote – R$ 75 de 01 a 15/06/2023

3º Lote – R$ 95 de 16 até 30/06/2023 (Ou enquanto houver vagas)

As inscrições podem ser feitas neste link e interessados em patrocinar o evento podem fazer contato no (31) 3153 0802 ou contato@democratajacare.com.br.

Da Redação com Democrata FC