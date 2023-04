Na raça: Cruzeiro marca no fim, vence Náutico e avança na Copa do Brasil

A energia do estádio Independência foi vibrante na noite desta terça-feira (25/4). Com o apoio de mais de 21 mil torcedores nas arquibancadas, o Cruzeiro se impôs dentro de campo, contou com o 'dedo do treinador' e conseguiu reverter a vantagem do Náutico no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com gols no segundo tempo, os mineiros venceram por 2 a 0, placar suficiente para garantir a classificação.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Dominante durante todo o tempo, a Raposa só conseguiu transformar sua pressão em gol na etapa final. As mexidas de Pepa foram fundamentais para construir o resultado necessário e compensar o revés por 1 a 0 na ida. William, aos nove minutos, e Richard, aos 44, acertaram o alvo e levaram a multidão à loucura nas arquibancadas do Horto.

Por ter avançado às oitavas de final, o Cruzeiro embolsou mais R$ 3,3 milhões em premiação. Antes, o clube já havia garantido R$ 2,1 milhões por ter entrado diretamente na terceira fase. Já o Náutico deixa a competição com R$ 3,75 milhões.

O Cruzeiro aguarda a definição dos demais confrontos para conhecer seu próximo adversário no torneio. O sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para definir os duelos será na próxima terça-feira (2/5).

Agora, a Raposa volta suas atenções para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro enfrentará o Bragantino neste sábado (29/4), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Pressão do Cruzeiro e cera do Náutico

Assim como nos minutos iniciais do jogo de ida nos Aflitos, no Recife, o Cruzeiro foi o dono das melhores chances no primeiro tempo. As exigências do técnico Pepa foram todas cumpridas pelos jogadores, à exceção do gol cedo para dar um alívio à equipe.

Precisando da vitória por dois gols para não depender dos pênaltis , o time estrelado ditou o ritmo com 66% de posse de bola, contra 34% dos pernambucanos. O volume ofensivo pôde ser visto nas finalizações (7 a 3) e também no número de escanteios (9).

Embora tenha mudado o esquema tático em relação ao jogo de ida - entrou com três volantes -, o Náutico pressionou o Cruzeiro na saída de bola. Eram cinco atletas do Timbu cercando a área do goleiro Rafael Cabral nas cobranças de tiros de meta.

Para esfriar a partida, os jogadores do Náutico fizeram muita cera. O goleiro Vágner retardou o reinício do jogo em várias ocasiões.

Ainda que estivesse cumprindo bem seu papel tático, Nikão deixou a torcida impaciente em vários momentos por não tomar as melhores decisões e atrasar alguns lances. Em um desses, errou um passe e armou um contra-ataque perigoso.

Quando o ponta-direita pegava na bola, parte da torcida começou a vaiá-lo. No entanto, outros cruzeirenses prontamente puxaram cânticos em apoio ao time.

Dedo do treinador e alívio celeste

A estratégia do Cruzeiro se repetiu no segundo tempo. Para manter a intensidade elevada, Pepa corrigiu o que não vinha dando certo na equipe e colocou Richard e Rafael Bilu nos lugares de Ramiro e Nikão, respectivamente.

Logo aos 9 minutos, o cruzeirense pôde respirar um pouco mais aliviado. Em excelente avanço pela esquerda, Bruno Rodrigues tabelou com Gilberto e encontrou William dentro da área. Livre de marcação, o lateral-direito só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede: 1 a 0.

Depois do gol celeste, o Independência veio abaixo. A torcida subiu o som e não parou de cantar nenhum minuto. O apoio também foi passado a Gilberto, que desperdiçou três chances claras de marcar. Após mais um erro, o centroavante teve o nome gritado nas arquibancadas.

A tônica se manteve. O Cruzeiro pressionou - e muito. É como diz o ditado: "água mole em pedra dura tanto bate até que fura". Richard, de cabeça aumentou a vantagem celeste aos 44': 2 a 0. Emocionado, homenageou o irmão Ryan, que morreu no fim do ano passado durante uma partida de futsal, e foi ovacionado por um público cada vez mais confiante em um bom papel da Raposa na temporada 2023.

CRUZEIRO 2 X 0 NÁUTICO

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon (Kaiki, aos 29' do 2ºT); Filipe Machado (Neto Moura, aos 17' do 2ºT), Ramiro (Richard, no intervalo) e Mateus Vital (Wesley, aos 33' do 2ºT); Nikão (Rafael Bilu, no intervalo), Bruno Rodrigues e Gilberto

Técnico: Pepa

Náutico

Vágner; Victor Ferraz (Diego Ferreira, aos 33' do 2ºT), Denilson, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto (Gabriel Santiago, aos 19' do 2ºT) e Souza; Kayon (Régis, aos 19' do 2ºT), Paul Villero e Jael (Júlio, aos 36' do 1ºT)

Técnico: Dado Cavalcanti

Gols: William (aos 9' do 2ºT) e Richard (aos 44' do 2ºT)

Cartões amarelos: Jean Mangabeira, Filipe Machado, Júlio, Paul Villero, Juan Gauto, Neto Moura e Richard

Motivo: jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Data: 25/4/2023

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)

Público: 21.675 torcedores

Renda: R$ 554.127,00

Da Redação com Superesportes