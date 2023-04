Mais de 100 atletas já fizeram adesão ao primeiro dia de inscrições da Corrida do Democrata

Mais de 100 corredores já fizeram seu cadastro para participar da Corrida do Democrata, organizada pelo Jacaré no próximo dia 9 de julho. O material esportivo do evento já foi definido.

Foto: stadiumdb.com / Ilustrativa

O clube divulgou na manhã desta quarta (26) que recebeu 129 cadastros no primeiro dia de inscrição, que terá caminhada de 3km e corrida de 5 e 10km. O Jacaré anunciou também que uma empresa de Sete Lagoas será responsável pelos kits dos corredores. “Optamos por uma empresa local porque nossa ideia é privilegiar e fortalecer a nossa cadeia produtiva. O Democrata é da cidade, então nada mais justo”, disse o presdente Renato Paiva.

A previsão é que a Corrida do Democrata receba até mil atletas em uma série de atividades no estacionamento da Arena do Jacaré. De acordo com o clube, a largada da corrida será no estacionamento, com chegada no gramado do estádio; além disso, haverá estrutura com tendas para serviços, praça de alimentação, shows, sorteios e espaço para as crianças.

