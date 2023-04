Brasil-RS x Galo: equipes se enfrentam em duelo crucial pela classificação na Copa do Brasil

O Atlético busca vitória crucial contra o Brasil-RS para seguir na Copa do Brasil e afastar desconfiança sobre o trabalho do treinador Eduardo Coudet. A classificação para as oitavas de final é vista como obrigatória pelo investimento feito no time, que enfrenta uma sequência de três jogos sem vencer e uma torcida impaciente. Já o Brasil-RS conta com o descanso e o apoio da torcida para empurrar o time para a classificação. A partida acontece nesta quarta-feira, 26, e pode definir o futuro de Coudet no Atlético.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O Atlético busca a premiação milionária, a continuidade na Copa do Brasil e o afastamento da pressão e desconfiança em relação ao trabalho de Eduardo Coudet, em Pelotas-RS. Para o time, a partida contra o Brasil-RS é crucial e pode definir o futuro do treinador. Embora a equipe venha sendo criticada pelos resultados recentes, Coudet ressalta que o time está evoluindo e encontrando sua forma de jogar.

A classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil é considerada obrigatória pelo investimento do Atlético e pode render uma premiação de R$ 3,3 milhões. A sequência de três jogos sem vencer tem deixado a torcida impaciente, cobrando melhores atuações de jogadores importantes, como Paulinho.

Uma vitória sobre o Brasil-RS daria tranquilidade ao Atlético na temporada, com foco total na recuperação no Brasileiro e na Libertadores, onde ainda não venceu. O Brasil-RS, por sua vez, está descansado e com o apoio da torcida, prometendo lotar o estádio Bento de Freitas para empurrar a equipe para a classificação. Uma vitória simples do time gaúcho levaria a decisão para os pênaltis.

O jogo acontece nesta quarta-feira, 26, às 19h30, com transmissão pela rádio Super 91.7 FM e Amazon.

Da redação