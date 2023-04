América x Nova Iguaçu: Mancini deve escalar força máxima em busca da classificação; saiba onde assistir o jogo

O América-MG entra em campo nesta quarta-feira (26) contra o Nova Iguaçu em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de três derrotas consecutivas, o técnico Vagner Mancini deve utilizar a força máxima disponível, incluindo o retorno do meia Benítez e do meia Alê, ambos recuperados de lesões. O jogo acontece às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Para afastar a maré negativa e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o América deverá escalar sua força máxima no duelo contra o Nova Iguaçu, que será disputado nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Independência.

No jogo de ida, o time de Belo Horizonte venceu a equipe do Rio por 2 a 1, em Volta Redonda, e, por isso, precisará apenas de um empate em qualquer placar para avançar na competição. Em caso de derrota por até um gol de diferença, o confronto será decidido nos pênaltis.

Inicialmente, o técnico Vagner Mancini planejava rodar o elenco e poupar alguns jogadores para o confronto. No entanto, após três derrotas seguidas, o treinador indicou que deve mudar de ideia e escalar os melhores jogadores para a partida.

"Eu pensava em poupar alguns jogadores, mas a partir do momento em que sofremos outra derrota, tenho que reavaliar a situação. É importante que na quarta-feira façamos um jogo convincente, maduro, de uma equipe que merece passar de fase na Copa do Brasil", explicou Mancini.

O retorno do meia Benítez, recuperado de dores no joelho direito, é uma das esperanças do Coelho para buscar o resultado positivo e voltar a vencer. O argentino não joga há cinco partidas, desde a derrota para o Peñarol, pela Sul-Americana, em 5 de abril. Além disso, o meia Alê, importante peça no meio-campo do time, deve estar disponível, já que se recuperou de um corte no pé que o deixou fora do confronto contra o São Paulo no último sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, o lateral-direito Arthur não estará disponível, pois foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-20 em amistosos contra República Dominicana, Uzbequistão e Iraque. Assim, Nino Paraíba deverá continuar sendo a opção para a posição.

Por outro lado, o Nova Iguaçu não tem jogado oficialmente desde a partida contra o América, em 12 de abril. Desde então, o foco da equipe tem sido a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa em 6 de maio. O técnico Carlos Vitor não deve fazer mudanças significativas em relação ao time que jogou no confronto de ida, mas Breno disputa com Denílson uma vaga no ataque, e Luã Lúcio pode substituir Ícaro no meio-campo.

A partida será transmitida pela Rádio Super 91,7 FM e pelo canal Premiere.

Da redação