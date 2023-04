Sete-lagoana Tainara Marques conquista medalha de bronze no Panamericano de Taekwondo

Tainara de Oliveira Marques, uma jovem atleta de Taekwondo de Sete Lagoas, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Panamericano Cadete 2023 representando o Brasil. Treinada pelo pai, Tainara é um destaque do Projeto Sete Lagoas Olímpica e lidera o ranking nacional de sua categoria. Seu currículo inclui diversos títulos, como o vice-campeonato da seletiva dos Jogos Estudantis Brasileiros e a medalha de bronze do Supercampeonato Brasileiro 2021. Com várias competições pela frente, Tainara é um nome promissor no mundo do esporte especializado.

Fabrício Fonseca secretário adjunto de Esportes Tainara com a medalha de ouro do Grand Slam e Ronaldo Maques pai e treinador da atleta - Foto: Divulgação/ Ascom-Prefeitura de Sete Lagoas

A sete-lagoana Tainara de Oliveira Marques tem uma bela trajetória no esporte e, atualmente, se consolidou como uma das principais atletas do Taekwondo brasileiro. Sua dedicação pela modalidade foi coroada nesta quarta-feira, 26, quando conquistou a medalha de bronze no Campeonato Panamericano Cadete 2023 representando a Seleção Brasileira. A participação na competição teve o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas.

A atleta é treinada pelo pai Ronaldo Marques desde pequena e aos 14 anos é um dos destaques do Projeto Sete Lagoas Olímpica, que tem como base a academia “R. Tigre Taekwondo Clube”. Seu currículo é recheado de títulos e a vaga na seleção nacional veio com a conquista da medalha de ouro no Grand Slam, considerada a seletiva nacional. “Sete Lagoas é um celeiro de talentos do esporte especializado. São grandes destaques do esporte que orgulham nossa cidade. A história da Tainara é marcada pela dedicação, apoio familiar e nunca deixamos de acreditar no seu potencial e sucesso”, ressalta Fabrício Fonseca, secretário adjunto de Esportes.

O Panamericano de Taekwondo foi realizado na República Dominicana entre os dias 24 e 26 de abril. A competição da categoria Júnior/Cadete reuniu os melhores atletas das Américas é já apresenta nomes com potencial olímpico. Tainara Marques é faixa preta e atualmente lidera o ranking nacional de sua categoria.

CONQUISTAS

Entre os principais conquistas da atleta são o vice-campeonato da seletiva dos Jogos Estudantis Brasileiros, a medalha de bronze do Supercampeonato Brasileiro 2021, vice-campeã da Copa Sudeste, e quinto lugar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. As próximas disputas de Tainara Marques são a terceira etapa do Campeonato Mineiro (26 a 28 de maio), Copa Regional Sudeste (02 a 04 de junho), Campeonato Mundial na Bósnia (13 a 17de agosto) e Campeonato Brasileiro (16 a 20 de agosto).

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom