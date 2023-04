Com ajuda do Governo, Cruzeiro se acerta com Minas Arena e jogará contra Flu no Mineirão

Fim da novela. Depois de intervenção do Governo de Minas Gerais, Cruzeiro e Minas Arena chegaram a um acordo nesta sexta-feira (28). Desta forma, segundo apurou a Itatiaia, o clube celeste voltará a mandar seus jogos no Mineirão a partir de maio.

Foto ilustrativa/Reprodução: Google Imagens

O primeiro compromisso da Raposa no Gigante da Pampulha, inclusive, já tem data marcada: será em 10 de maio, contra o Fluminense, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, as negociações apontavam para um acordo de três anos. No entanto, as partes optaram por assinar um contrato válido até o fim desta temporada. As condições para os próximos dois anos estão alinhadas.

