Detalhes da Corrida do Democrata são acertados entre Guarda Civil e Secretaria de Esportes

Foto: Marcelo Paiva /Democrata FC

A Guarda Civil Municipal, Secretaria de Esportes e Democrata detalharam ajustes no percurso da Corrida do Democrata durante uma reunião técnica. As alterações no trânsito da Avenida Perimetral serão feitas para garantir a segurança dos atletas que vão correr 5km, 10km ou fazer a caminhada de 3km.

Para avaliar as mudanças no fluxo de veículos na Avenida Perimetral, a equipe caminhou por parte do percurso nesta sexta-feira (28). O objetivo da visita foi detalhar todo o trajeto para garantir um percurso seguro e atraente para os participantes.

Depois de fazer as anotações necessárias, foi esboçada a localização dos agentes no dia do evento, que acontecerá no dia 9 de julho, para que o fluxo de veículos seja desviado para meia pista entre 7h e 10h da manhã. A largada será às 8h no estacionamento com chegada no gramado do estádio.

Até o final desta sexta-feira, cerca de 200 corredores já haviam confirmado a inscrição. Os interessados em participar do evento podem se inscrever pelo site www.democratajacare.com.br.

Da redação