Depois de acordo com a Minas Arena, Cruzeiro voltará a jogar no Mineirão; veja data

Chegou ao fim o imbróglio que afastou o Cruzeiro do Mineirão por todo o início da temporada de 2023. O clube celeste se reuniu com a concessionária Minas Arena, na tarde desta sexta-feira (28/4), e selou um acordo vinculante para voltar a jogar no estádio.

Foto: Reprodução Internet

O encontro organizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) definiu que as duas partes assinarão até julho um contrato com duração até dezembro de 2025.

A primeira partida do Cruzeiro no Mineirão neste ano será contra o Fluminense, em 10 de maio (quarta-feira), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Superesportes.



“Esse novo acordo traz um claro avanço comercial nas tratativas, reconhece o valor do Cruzeiro, e representa a nossa volta ao Mineirão. Nada disso seria possível sem a mobilização do Governo do Estado, através da Seinfra, na instauração do Comitê de Esporte, Cultura e Lazer”, disse Gabriel Lima, CEO do clube.

Para selar a trégua, a diretoria estrelada e a Minas Arena precisaram chegar a um acordo sobre porcentagens nas receitas das vendas nos bares, camarotes e estacionamento. Os detalhes comerciais eram a principal trava na relação entre Cruzeiro e a empresa.

"Reconhecemos a disponibilidade e intermediação do Governo do Estado nas negociações, o que mostra um caminho importante de diálogo e colaboração resultando em um recomeço cheio de expectativas para a volta do Cruzeiro ao Gigante da Pampulha, a casa do futebol mineiro", ressaltou Samuel Lloyd, diretor comercial do Mineirão.

Último jogo do Cruzeiro no Mineirão

O Cruzeiro não joga no Mineirão desde o dia 6 de novembro de 2022. Na ocasião, a Raposa bateu o CSA por 3 a 2 na 38ª e última rodada da Série B. Geovane Jesus, Filipe Machado e Bruno Rodrigues marcaram os gols do time celeste, e Lourenço e Gabriel balançaram as redes para os alagoanos.

Da Redação com Superesportes