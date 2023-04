Cruzeiro enfrenta Red Bull Bragantino em busca de pontos no Brasileirão Série A; saiba onde assistir

O Cruzeiro enfrentará o Red Bull Bragantino fora de casa em busca de pontos no Brasileirão Série A. O confronto é o último jogo do Cruzeiro antes de uma sequência de jogos em casa. As duas equipes já se enfrentaram em um amistoso, onde o Cruzeiro virou o jogo para 3 a 2. O técnico do Cruzeiro deve manter a base do time, enquanto o Bragantino acumulou quatro vitórias desde o amistoso e deve ter o meia-atacante Bruninho como titular. O jogo será transmitido pela rádio Super 91,7 FM e pelo Premiere.

Foto: Mauro Horita

O Cruzeiro enfrentará o Red Bull Bragantino neste sábado (28/4), às 18h30, em busca de mais pontos e posições no Brasileirão Série A. O confronto será fora de casa e é o último jogo do clube mineiro antes de uma sequência de compromissos em Belo Horizonte.

As duas equipes já se enfrentaram neste ano, em um amistoso realizado há exatamente um mês, em que o Cruzeiro virou o jogo para 3 a 2, com gols de Filipe Machado (2) e Mateus Vital. Apesar de alguns resultados desfavoráveis, a torcida do Cruzeiro se agradou com o desempenho da equipe, que conquistou uma vitória contra o Grêmio e garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto deste sábado, a tendência é que o técnico Pepa mantenha a base do time, com raras alterações. O atacante Henrique Dourado é a grande novidade para o banco de reservas. O zagueiro Reynaldo deve voltar a ser uma opção do técnico no confronto deste sábado. A baixa é o volante Wallisson, que sentiu dores no joelho direito após o último treinamento.

Após o jogo contra o Bragantino, a equipe terá quatro jogos consecutivos em casa pela Série A: Santos, Fluminense, América e Cuiabá.

Já o adversário. Depois daquele amistoso contra o Cruzeiro, o Bragantino acumulou uma sequência de quatro vitórias. Pela Copa Sul-Americana, venceu o Tacuary e o Oriente Petrolero com goleadas. Pelo Brasileiro, derrotou o Bahia por 2 a 1 e empatou com o Cuiabá por 1 a 1.

O meia-atacante Bruninho deve voltar ao time titular após ter sido convocado para a seleção brasileira sub-20. O volante Lucas Evangelista, que se recuperou de lesão, voltou a treinar, mas não deve ser opção.

O jogo será transmitido pela rádio Super 91,7 FM e pelo Premiere.

Da redação