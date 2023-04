América-MG terá elenco completo para enfrentar o Santos na Vila Belmiro; saiba onde assistir

O América-MG terá todos os jogadores disponíveis, incluindo o lateral-direito Arthur, para a partida contra o Santos neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos também não começou bem na competição, tendo conquistado apenas um ponto em dois jogos. A partida será transmitida pela rádio Super 91,7 FM e pelo canal Premiere.

Foto: Divulgação/Santos

O América terá um reforço importante para buscar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Santos, neste sábado (29), às 18h30, na Vila Belmiro. Depois de lidar com vários desfalques durante quase um mês, o técnico Vagner Mancini terá todo o elenco à sua disposição novamente para definir a escalação titular.

O lateral-direito Arthur, que estava ausente dos últimos cinco jogos por estar defendendo a Seleção Brasileira Sub-20 em amistosos, é o último jogador que faltava para voltar. Ele deve começar como titular, já que Nino Paraíba, seu companheiro de posição, não tem desempenhado bem.

A última vez que o técnico Vagner Mancini teve todos os jogadores disponíveis foi no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético, em 1º de abril. Antes de Arthur, o atacante Aloísio, os meias Benítez e Alê já haviam retornado.

O argentino Benítez ficou fora de cinco jogos para tratar uma lesão no joelho direito e voltou a jogar contra o Nova Iguaçu na quarta-feira (26). Já o atacante Boi Bandido, que estava ausente de quatro jogos devido a um desconforto muscular, voltou a atuar contra o Defensa y Justícia em 19 de abril.

O meio-campista Alê foi o que menos tempo ficou fora. Ele sofreu um corte no pé após uma entrada forte no jogo contra o Defensa y Justícia, na Argentina, pela Sul-Americana. Ele só ficou de fora do jogo contra o São Paulo, em 22 de abril, pelo Brasileiro.

O Santos também não começou bem no Campeonato Brasileiro. Em dois jogos, conquistou apenas um ponto. A equipe perdeu para o Grêmio por 1 a 0 em Caxias do Sul, no Estádio Alfredo Jaconi. E na última rodada, apenas empatou com o Atlético por 0 a 0 na Vila Belmiro.

O confronto entre as equipes acontecerá neste sábado (29), às 18h30, na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista. A transmissão será realizada pela rádio Super 91,7 FM e pelo Premiere.

Da redação