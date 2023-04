Cruzeiro se impõe e goleia Bragantino fora de casa pelo Brasileiro

A estrela de Pepa não para de brilhar no Cruzeiro. Em meio às cobranças quanto ao momento de Gilberto, o treinador português confiou no centroavante, que encerrou sua má fase após oito jogos na noite deste sábado (29/4). O clube celeste goleou o Red Bull Bragantino por 3 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu um salto na tabela de classificação.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Com uma postura ousada, a Raposa foi ofensiva durante todo o tempo, acuando os mandantes no campo de defesa. Os mineiros largaram na frente do placar logo no primeiro minuto de jogo, com Ramiro, e ampliou a vantagem com Gilberto, aos 19'. Bruno Rodrigues deu números finais ao confronto, aos 41'.

Com o triunfo fora de casa, o Cruzeiro chegou aos seis pontos e ocupa, momentaneamente, a 4ª posição na Série A. Já o Bragantino permanece com quatro.

Agora, a Raposa terá uma semana para se preparar para o próximo compromisso. O time celeste voltará a campo no sábado (6/5), às 16h, para enfrentar o Santos, no Independência, em Belo Horizonte, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Gol relâmpago e expulsão adversária

A cada jogo que passa, a sensação que fica é de que o Cruzeiro encontrou definitivamente sua maneira de jogar sob o comando do técnico Pepa. Diante do Bragantino também foi assim. A equipe começou a partida de forma avassaladora. Ramiro colocou os mineiros em vantagem logo no primeiro minuto: 1 a 0.

Mesmo em vantagem no placar, o time estrelado continuou em busca de mais um tento para dar tranquilidade no restante do duelo. A marcação alta com os três homens de frente possibilitou a chegada dos volantes à área adversária em várias ocasiões.

As melhores oportunidades do Cruzeiro foram pelo lado esquerdo, com a dupla Mateus Vital e Bruno Rodrigues. Enquanto isso, o Bragantino respondeu com mais perigo apenas pelo lado esquerdo do ataque, nas costas do lateral-direito William.

A partida ficou ainda mais confortável para o Cruzeiro com a expulsão de Aderlan, aos 26' da etapa inicial. O lateral-direito do Massa Bruta agarrou Bruno Rodrigues pela camisa e matou um contra-ataque perigoso. Como era o último homem na defesa, foi punido com o vermelho.

Embora tenha participado diretamente do gol de Ramiro, Nikão deixou os torcedores na bronca com decisões precipitadas. O atacante, escalado pela ponta-direita, teve destaque quando apareceu para o jogo no meio-campo.

Gilberto desencanta

Mesmo à frente no placar, o Cruzeiro não mudou a estratégia de jogo. Para manter a intensidade elevada, Pepa mexeu no time e promoveu as entradas de Filipe Machado e Rafael Bilu nos lugares de Ramiro e Nikão, respectivamente.

Aos 19 minutos, o cruzeirense pôde respirar mais aliviado. Em excelente avanço pela direita, Vital deixou Gilberto na cara do gol. O centroavante bateu na saída do goleiro Lucão, estufou as redes e espantou a má fase: 2 a 0. O gol findou um jejum de oito jogos sem marcar.

O ímpeto do Cruzeiro continuou ativo. A Raposa não se contentou com o resultado e continuou buscando o ataque. Aos 41', Machado enfiou bola em profundidade para Bruno Rodrigues, que ganhou na corrida, driblou Hurtado e marcou um belo gol: 3 a 0.



O fim do jogo ficou marcado pelo show da torcida celeste nas arquibancadas do Nabizão. Mais de 1.200 cruzeirenses lotaram o estádio no interior paulista e fizeram a festa com o placar elástico.

RB BRAGANTINO 0 X 3 CRUZEIRO

RB Bragantino

Lucão; Aderlan, Eduardo, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Gustavinho, 25' do 2ºT), Eric Ramires e Bruninho (Jadsom Silva, intervalo); Helinho (Henry Mosqueira, intervalo), Sasha (Thiago Borbas, intervalo) e Sorriso (Andrés Hurtado, 31' do 1ºT)

Técnico: Pedro Caixinha

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris (Reynaldo, 35' do 2ºT), Luciano Castán (Matheus Jussa, 29' do 2ºT) e Marlon; Richard, Ramiro (Filipe Machado, 15' do 2ºT), Mateus Vital (Neto Moura, 29' do 2ºT); Nikão (Rafael Bilu, 15' do 2ºT), Bruno Rodrigues e Gilberto

Técnico: Pepa

Gols: Ramiro (1' do 1ºT), Gilberto (19' do 2ºT) e Bruno Rodrigues (41' do 2ºT)

Cartões amarelos: Ramiro, Helinho, Thiago Borbas, Jadsom, Luciano Castán, Neris

Cartões vermelhos: Aderlan (26' do 1ºT) e Cleiton (do banco de reservas)

Motivo: 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 29/4/2023

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: André da Silva Bitencourt (RS)

Da Redação com Superesportes