Atlético bate Athletico-PR em casa e vence a 1ª no Brasileiro

Com brilho de Hulk e bom desempenho coletivo, o Atlético dominou as ações em grande parte do jogo e venceu o Athletico-PR por 2 a 1 neste sábado (29/4), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo no Independência foi o primeiro do Galo na competição.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O primeiro tempo foi de controle absoluto do alvinegro, que contou com gol do camisa 7 para abrir o placar aos 9'. Na segunda etapa, sofreu uma pressão inicial, mas controlou bem as ações até Hulk fazer mais um, aos 38'. Já nos acréscimos, Vitor Roque diminuiu, mas o Furacão não conseguiu o empate.



A vitória deixa o time mineiro momentaneamente na 9ª posição da Série A, com quatro pontos. Já os paranaenses somam três pontos no 15º lugar.

O Atlético volta ao Horto para enfrentar o Alianza Lima-PER na quarta-feira, às 21h30, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No Brasileiro, o time mineiro visitará o Botafogo no próximo domingo, às 18h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Rival do Galo no Grupo G da competição continental, o Athletico-PR encara o Libertad-PAR na quinta-feira, às 21h, no Defensores del Chaco, em Assunção-PAR. Pela Série A, receberá o Flamengo às 16h de domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

O jogo

O Atlético começou com o domínio de jogo e foi recompensado logo aos 9'. Hyoran deu belo passe para Edenilson, que recebeu na intermediária e encontrou Hulk entrando na área. O astro alvinegro não desperdiçou e chegou a 100 participações em gols com a camisa do Galo: 1 a 0.

O que se viu após o gol foi um domínio do time mineiro. Com muita aproximação entre os meias, o Atlético teve quase 70% da posse de bola no primeiro tempo, além de criar boas oportunidades e ceder apenas dois chutes ao rival.

A equipe comandada por Eduardo Coudet também se mostrou mais aguerrida e ajustada para recuperar a bola já no campo de ataque. Ao retomar, contava com rápida troca de passes para assumir novamente o controle do jogo. Nos minutos finais, Paulinho ainda perdeu grande chance para ampliar.

Segundo tempo

O Athletico-PR voltou para a segunda etapa com três substituições e forte pressão sobre o Galo nos cinco minutos iniciais. Neste período, o ex-atleticano Terans exigiu linda defesa de Everson em chute de fora da área.

Com o 'sufoco', o Atlético tentou explorar as bolas longas, mas sem sucesso. Foi em uma jogada construída pelo chão que o time teve nova chance, mais uma vez com Paulinho, mas o atacante furou e perdeu o gol sem goleiro.

Coudet percebeu a queda de desempenho da equipe e fez quatro alterações, além de trocar o esquema do 4-1-3-2 para o 4-3-3. O argentino ainda viu Alex Santana, do Furacão, ser expulso aos 33', e 'facilitar' a vida dos mandantes.



Cinco minutos depois, Hulk decidiu o confronto para o Atlético. O atacante recebeu na ponta esquerda, pedalou para cima de Thiago Heleno e tocou de 'bico' para fazer um golaço:2 a 0.

O gol trouxe alívio ao Atlético, que diminuiu o ritmo e viu Vitor Roque marcar para o Athletico-PR aos 48': 2 a 1. Apesar do susto, boa atuação da equipe, que volta a vencer após quatro jogos sem triunfo na temporada.

ATLÉTICO 2 X 1 ATHLETICO-PR

Atlético

Everson; Saravia (Mariano, aos 26' do 2ºT), Jemerson (Bruno Fuchs, aos 42' do 2ºT), Mauricio Lemos e Rubens; Otávio, Edenilson (Battaglia, aos aos 24' do 2ºT) , Zaracho e Hyoran (Patrick, aos 26' do 2ºT); Paulinho (Pavón, aos aos 24' do 2ºT) e Hulk

Técnico: Eduardo Coudet

Athletico-PR

Bento; Khellven (Madson, no intervalo; depois Canobbio, aos 25' do 2ºT), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura, Erick (Vitor Bueno, no intervalo) e Alex Santana; David Terans (Thiago Andrade, aos 17' do 2ºT), Rômulo (Pablo, no intervalo) e Vitor Roque

Técnico: Paulo Turra

Gols: Hulk, aos 9' do 1ºT, e aos 38' do 2ºT; Vitor Roque, aos 47' do 2ºT

Cartões amarelos: Réver, Mauricio Lemos e Everson (Atlético); Canobbio (Athletico-PR)

Cartão vermelho: Alex Santana, aos 33' do 2ºT (Athletico)



Motivo: terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 29/4/2023 (sábado)

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-SC) e Cleber Lucio Gil (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Da Redação com Superesportes