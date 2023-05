Octacampeão: Sada Cruzeiro bate Itambé Minas e conquista mais um título da Superliga

O Sada Cruzeiro conquistou, mais uma vez, o principal torneio nacional de vôlei e é Octacampeão da Superliga 1XBET 2022/23. Na decisão disputada na manhã deste domingo, 30/04, o elenco azul ligou o turbo e não deu chances ao Itambé Minas, vencendo pelo placar de 3 sets a 0. As parciais do duelo na Farma Conde Arena foram 25/18, 25/19 e 25/20, diante de um público de mais de 5.000 pessoas, em São José dos Campos-SP.

Foto: Divulgação Sada Cruzeiro

A taça de 2022/23 vai se juntar às das edições de 2021/22, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14 e 2011/12 levantadas pela Raposa, que celebra agora mais um bicampeonato consecutivo.

E a conquista do 9º título da Superliga representa o 49º troféu para o Sada Cruzeiro. Desde 2010 o esquadrão celeste esteve presente em 58 finais, de um total de 66 torneios disputados.

“A partida foi muito difícil, mas fomos muito agressivos, entramos jogando pesado e não deixamos o Minas respirar. Isso é mérito da nossa equipe que mostrou garra e toda a nossa força para levantar mais um título. Meu objetivo aqui é desenvolver pessoas. E é isso que a gente vem fazendo e, em dois anos de carreira como treinador, preciso agradecer todo o nosso staff, diretoria e comissão técnica. Isso aqui é um time de verdade. Muito feliz com essa temporada maravilhosa, independente dos percalços que passamos extra quadra, conseguimos ficar sempre focados. Tentaram desestabilizar esse time e cada um se doou um pouco mais. Isso mostra a força do Sada Cruzeiro, de um time de verdade” disse Filipe, que faturou o seu bicampeonato consecutivo da Superliga como treinador.

Campeão da Superliga pela sétima vez na carreira e pela primeira vez com o Sada Cruzeiro, Lucão enalteceu o trabalho na temporada. “O Sada Cruzeiro é um time vitorioso, acostumado a vencer. E eu cheguei aqui e logo entendi o porquê de tanta conquista: toda organização, toda a estrutura, o quanto o pessoal se empenha por trás. Acho que tudo isso se reflete dentro de quadra. Eu acredito que as pessoas conseguiram dar um suporte muito grande para trabalharmos, principalmente nos momentos mais difícil, e nós pudemos fazer em quadra o nosso melhor. Foi um ano extremamente vitorioso e temos que celebrar muito”, avaliou o central multicampeão.

Sada Cruzeiro – Nico Uriarte, Oppenkoski, Vaccari, López, Lucão, Otávio e o líbero Lukinha. Entraram: Rodriguinho, Rodrigo e Wallace. Técnico – Filipe Ferraz.

Itambé Minas - William, Vissoto, Honorato, Marcus, Elian, Matheus Pinta e o líbero Maique. Entraram: Arthur Bento, A. Wilmot, Resley, Paulo e Saiba. Técnico – Nery Tambeiro

Em temporada marcada por muita superação, Sada Cruzeiro festeja seu 5º título em 2022/23

Cada título e cada conquista do Sada Cruzeiro têm seu sabor especial. No entanto, a temporada 2022/23 vai ficar marcada como uma das mais difíceis para o time da Raposa. E o ciclo foi finalizado com louvor neste domingo, 30/04, após a vitória sobre o Itambé Minas por 3 a 0, na decisão da Superliga em São José dos Campos-SP.

No meio desta temporada, após conquistar Mineiro, Supercopa e o bronze no Mundial de Clubes, o time passou por um período conturbado, em que não pôde contar com todas as peças de seu elenco, precisando se desdobrar. No entanto, o foco dos cruzeirenses se manteve, e, com um grande trabalho em grupo, o time seguiu com o bom rendimento. Em março o Sada Cruzeiro conquistou a Copa Brasil e o Sul-Americano, com grandes campanhas. E agora, ao final da temporada, o elenco fatura o seu oitavo título da Superliga, fechando o ano com este importantíssimo caneco.

“Todo o nosso time merece esse título hoje, a gente brigou até o final. Felizmente consegui ajudar o time e mostrei uma boa performance hoje, consegui dar tudo que eu tinha em quadra. E, graças a Deus, deu tudo certo, saímos campeões mais uma vez e estou muito orgulhoso pelo que construímos ao longo da temporada. Falaram que o nosso time tinha acabado durante os momentos difíceis, mas a gente soube segurar muito bem, manter a cabeça boa. Sabíamos que todas as peças do grupo tinham todo o voleibol necessário para seguir bancando a equipe nas adversidades, e estamos de parabéns pela temporada toda. Não poderia ser melhor do que terminar assim”, celebrou o cubano López.

Sada Cruzeiro tem MVP e três atletas escolhidos na premiação individual do campeonato

Com a vitória de 3 a 0 sobre o Itambé Minas na manhã deste domingo, 30/04, em São José dos Campos-SP, o Sada Cruzeiro garantiu o oitavo título da Superliga 2022/23. Além do troféu, os cruzeirenses também tiveram vários destaques individuais e foram premiados ao final do jogo.

A seleção da Superliga 1XBET contou com três representantes da Raposa. López foi eleito o melhor da partida, com o troféu VivaVôlei, e também o MVP da competição pela segunda temporada consecutiva. Ele ainda levou o prêmio individual de melhor ponteiro. Otávio foi o destaque entre os centrais, enquanto Oppenkoski ganhou o troféu de atleta revelação.

Para o camisa 4, que liderou o Sada Cruzeiro como capitão em grande parte da temporada, o prêmio foi só mais um motivo para comemorar. “Eu tenho que agradecer a todos os meus companheiros e à comissão técnica, pois sem eles eu não conseguiria esse prêmio. Mas estou feliz principalmente por ter conquistado este título para coroar mais uma temporada incrível. A forma que entramos em quadra hoje, focados e agressivos, foi determinante para o resultado final”, celebrou o central Otávio.

E depois de surpreender muita gente com uma grande atuação nos momentos mais difíceis da temporada, Oppenkoski comemorou muito neste domingo. “Agora o coração está mais leve, sensação de dever cumprido. Coroamos esse ano da melhor forma possível, com o título da Superliga. Podemos dizer que foi uma temporada quase perfeita. Só tenho a agradecer a confiança que todo o time teve comigo, todos confiaram em mim e me senti mais seguro para entrar e fazer o meu papel. Não tenho palavras para descrever a felicidade que estou sentindo”, contou o oposto de 23 anos de idade.

Da Redação com Sada/Cruzeiro