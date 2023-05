Aposta no novo jogo Aviator

O jogo simples, emocionante e arriscado Aviator ganhou rapidamente popularidade entre os apostadores brasileiros. Ele é adequado tanto para jogadores iniciantes quanto para jogadores experientes. Sem as características básicas de um caça-níqueis clássico na forma de carretéis e linhas, o jogo ocupa uma posição de liderança na lista dos mais populares entre os visitantes de cassinos online.

Foto: Anunciante

O caça-níqueis é uma tela com um avião no papel principal. Durante a rodada, o objeto voa para cima, e junto com ele o multiplicador aumenta. A essência do jogo é ter tempo para retirar sua aposta antes que o avião voe para fora do campo de jogo, pressionando o botão Cash Out. Isto pode acontecer a qualquer momento, o que acrescenta um risco especial ao jogo.

Vá até sua conta no cassino online escolhido e procure por Aviator aposta crash game. O slot permite que você faça duas apostas por rodada ao mesmo tempo. Isto aumenta as chances de ganhar. Os iniciantes são aconselhados a começar com uma única aposta para manter o risco de perder a um mínimo e ganhar experiência.

O investimento deve ser feito antes do início da rodada. Se você não conseguir a tempo, terá que esperar pela próxima. Assim que o avião começar a decolar, você verá as chances aumentarem. É importante não ceder aos jogos de azar e controlar a ganância. É permitido retirar o dinheiro a qualquer momento, clicando no botão Cash Out. O principal - ter tempo para sair do jogo antes que o avião voe para longe.

Seja qual for a estratégia aplicada, nenhuma estratégia dá 100% de garantia de vitória, mas aumenta muito as chances de vitória. As seguintes táticas de aposta podem ser usadas com Aviator:

1. Com risco mínimo - retirada sem exceder as probabilidades de x1,20. Esta estratégia não traz lucro imediato, mas garante um jogo confortável com um aumento gradual de seu saldo de dinheiro. Desta forma, você pode minimizar o número de perdas. O crescimento gradual dos fundos na conta do jogo aumentará o tamanho das apostas.

2. Com um risco moderado - até probabilidades de x2-x3. Esta estratégia é para aqueles que podem se dar ao luxo de perder. A probabilidade de ganhar apostas é de 40-42%. Se você não tem um multiplicador alto há algum tempo e está confiante de ganhar, você pode arriscar. Se a sorte está com você, é sugerido aumentar significativamente o depósito disponível.

3. Com maior risco - até um multiplicador de x100. Este esquema só é adequado para aqueles que se consideram "beijados pela sorte" e têm uma grande conta bancária. Ele funciona uma vez a cada hora e meia. Analisar as estatísticas e somente depois disso decidir se deve ou não utilizar esta estratégia.

A funcionalidade do slot permite aplicar o Auto Cash Out definindo o valor multiplicador a um determinado coeficiente. Isto é muito útil se você estiver usando uma estratégia de saque em um determinado ponto.

Se você fizer duas apostas ao mesmo tempo, aconselhamos que você aplique uma estratégia de risco moderado. A opção mais vantajosa para ganhar seria colocar um autocashout em probabilidades de x1,2, e jogar a segunda se mantendo uma tática de risco moderado, ou seja, até x2-x3.

Dicas e truques para jogar Aviator com o mínimo de risco possível

Aviator é um jogo rápido e rápido onde você pode multiplicar uma única aposta até 100 vezes! Para aprender as regras mais rapidamente, aprenda a usar algumas opções úteis.

1. Na parte inferior da tela, use o botão Split Bets para fazer várias seleções com diferentes probabilidades ao mesmo tempo, reduzindo assim o risco de perder.

2. Sua real chance de ganhar é a aposta automática que o software oferece antes do início da rodada.

3. Você pode jogar Aviator no cassino online com um multiplicador pré-determinado. Aplique a opção Auto cash. Especifique o valor máximo do multiplicador. Se ele for mais alto durante o jogo, ele parará automaticamente de apostar, e seu dinheiro não será queimado!

Claro, não há nenhuma regra para ganhar um jogo rapidamente. Não há uma estratégia clara no jogo como nos esportes. Às vezes você tem que confiar em sua intuição e conhecer os limites, lembrando que apostar por dinheiro é psicologicamente viciante.

Se você está esperando ganhar muito com Aviator, sugerimos o uso de um (ou mais) destes comprovados sistemas de apostas. Seguindo estas estratégias, você fará apostas mais sábias e terminará com uma vitória. Portanto, quer você goste de trabalhar os números ou prefira ficar com um sistema em particular, há uma estratégia Aviator para todos!