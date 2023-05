Torneio das Medicinas e Torneio de Vôlei Master movimentaram Sete Lagoas no fim de semana e feriado

Sete Lagoas tremeu no fim de semana, e não foi nenhum abalo sísmico. A cidade recebeu, dias 29 e 30 de abril e 1º de maio, o Torneio Regional das Medicinas (Treme-MG). A competição contou com a participação de aproximadamente 800 estudantes de Medicina das atléticas de Pouso Alegre, Barbacena, Itaúna, Pegasus (Atenas de Sete Lagoas), Unifenas BH e FASEH (Vespasiano), além de 250 acompanhantes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Reafirmando sua vocação para receber grandes eventos esportivos e universitários, como o Engenharíadas em 2019, entre outros, a cidade comportou participantes e familiares em hotéis, em parceria com o Grupo UAI, e alojamentos em cinco escolas públicas municipais, cedidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. "Agradecemos muito ao apoio da cidade. Transferimos o evento que seria realizado em Pouso Alegre para Sete Lagoas em um prazo de 25 dias. Foi um sucesso, tudo dentro do planejado", agradeceu Alaor Ribeiro Neto, diretor de produção da EXP Produções, empresa contratada pela atlética de Pouso Alegre, responsável pela realização do evento.

Entre as modalidades disputadas, estavam basquete, futebol, futsal, handebol, judô, pebolim, peteca, vôlei, atletismo, natação, sinuca, tênis de campo, tênis de mesa e xadrez, nas modalidades masculino e feminino. Entre os espaços que receberam a competição, estavam o ginásio do Unifemm, ginásio Dr. Márcio Paulino, ginásio Vinício Dias Avelar, Clube Náutico, Academia Podium, Sesc, quadra do Serrinha, Arena do Jacaré, Campo do Montreal, academia Lais Farnetti e ginásio do Colégio Regina Pacis. Mas nem só de esportes viveu a competição. Entre as atrações culturais, se apresentaram, entre músicos e DJs, Victor & Bruno, Zheus, Olliver Grol, Elthon Reis, Isadora Leal, Pablo Fuscaldi, Flavinho, Rique, Jhonny, Caio Aguiar e House Boyzz.

Segundo o secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Frederighi Fonseca, o torneio movimentou mais de R$ 1 milhão na cidade. "Considerando três dias de eventos, foram gastos em diversos serviços na cidade aproximadamente R$ 1.120.000,00 movimentando mais de 1.500 pessoas", afirma. De acordo com os números e levantamento da GMR Inteligência & Pesquisa, encomendado pelo Ministério do Turismo com base em 2021, o gasto diário de um turista brasileiro é de R$ 388,25.

Fabrício contabiliza ainda o 4ª Torneio de Vôlei Master de Sete Lagoas, realizado neste fim de semana com 13 equipes de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Divinópolis, Sabará e Betim, contando com 112 atletas e aproximadamente 300 acompanhantes ocupando os hotéis da cidade. "Os números provam que as ligas universitárias estão à procura de espaços esportivos e, nesse quesito, perdemos apenas para Belo Horizonte dentro do estado de Minas Gerais", completa o secretário adjunto.

4º TORNEIO DE VÔLEI MASTER

Categoria 50+

1° AABB- BH

2° UNITY MASTER- Divinópolis

Categoria 59 +

1° AABB-BH

2°AASBEMGE-BH

Categoria 63+

1° AABB-BH

2°MACKENZIE-BH

Com Prefeitura de Sete Lagoas