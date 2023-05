Confrontos definidos: confira os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil

A Copa do Brasil é uma das competições mais importantes do futebol brasileiro e os times mineiros já conhecem os seus adversários nas oitavas de final. O Cruzeiro enfrentará o Grêmio, o Atlético terá pela frente o Corinthians e o América encara o Internacional. Os jogos prometem ser bastante disputados e emocionantes, com as equipes buscando avançar para a próxima fase e continuar na luta pelo título.

Foto: Thais Magalhães/CBF

Nesta terça-feira, dia 2 de maio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas serão disputadas até o final deste mês, com as de ida ocorrendo entre os dias 16 e 18 e as de volta entre os dias 30 de maio e 1º de junho.

Veja abaixo os confrontos:

Internacional x América

Cruzeiro x Grêmio

Corinthians x Atlético

Flamengo x Fluminense

Bahia x Santos

São Paulo x Sport

Athletico-PR x Botafogo

Fortaleza x Palmeiras

Os oito times que se classificarem passarão por um novo sorteio para definir os jogos das quartas de final deste torneio eliminatório milionário. O Flamengo é o atual campeão da competição, tendo vencido o Corinthians na final de 2022.

Da redação