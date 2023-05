Corrida do Democrata terá modalidade kids no gramado da Arena do Jacaré

No próximo dia 9 de julho, as crianças também terão a oportunidade de participar da Corrida no Democrata. Atendendo a muitos pedidos de pais, o Clube oferecerá a modalidade kids, na qual as crianças poderão correr em torno do gramado da Arena do Jacaré, completando duas voltas, o que totaliza uma distância aproximada de 750 metros.

Foto: Naiara Barbosa

Para que a criança tenha direito ao kit do atleta, incluindo camisa, medalha de participação e sacochila, o responsável deverá fazer a inscrição em nome da criança através do site oficial do evento (democratajacare.com.br). Crianças não inscritas também poderão correr, mas não receberão o kit dos participantes inscritos.

A largada da corrida kids será às 9h30, logo após a chegada dos campeões na categoria dos 10km. Além de inserir as crianças no mundo da corrida e atividade física, o evento atende às solicitações de pais interessados em inscrever seus filhos na competição.

No dia da prova, uma grande estrutura com tendas para serviços, praça de alimentação, shows, sorteios e espaço para as crianças será montada no hall de entrada da Arena. Para ficar informado, acompanhe as redes sociais do clube e também o SeteLagoas.com.br. As inscrições estão disponíveis no site oficial do Democrata (democratajacare.com.br).

Empresários interessados em patrocinar ou apoiar o evento podem entrar em contato com a organização através do telefone 3153-0802 ou pelo e-mail contato@democratajacare.com.br.

Da Redação com Democrata FC