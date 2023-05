Libertadores: Atlético encara Alianza Lima em busca de uma vitória

O Atlético entra em campo nesta quarta-feira (3) contra o Alianza Lima, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores, na Arena Independência. Apesar da vitória sobre o Athletico-PR no último fim de semana, interrompendo uma sequência negativa de quatro partidas sem vitórias, a equipe ainda não pontuou na competição continental. O técnico Eduardo Coudet terá desfalques importantes, incluindo Mariano e Paulinho, além de vários jogadores no departamento médico. Além disso, há dúvidas quanto à escalação de Maurício Lemos e Saravia, que sentiram dores após o último jogo. A partida terá transmissão pela rádio Super 91,7 FM, Globo Minas e ESPN.

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Nesta quarta-feira (3), às 21h30, o Atlético enfrentará o Alianza Lima na Arena Independência pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. Após vencer o Athletico-PR no fim de semana, a equipe chega com a cconfiança menos abalada, interrompendo uma sequência negativa de quatro partidas sem vitórias. A vitória por 2 a 1, com dois gols do atacante Hulk, somou os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro e evidenciou a melhora do time, como destacou o meia Edenilson na véspera da partida.

No entanto, a situação do Galo na competição continental é complicada, pois ainda não somou pontos após duas derrotas nos dois jogos disputados. Na estreia em casa, perdeu por 1 a 0 para o Libertad-PAR e, jogando na Arena da Baixada, foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 1. O lateral-direito Mariano e o atacante Paulinho ficam de fora da partida, e o técnico Eduardo Coudet ainda não pode contar com vários jogadores no departamento médico, incluindo Guilherme Arana, Pedrinho, Allan, Alan Kardec e Igor Rabello.

Maurício Lemos e Saravia estão com dores após o jogo contra o Athletico-PR e são dúvidas para a próxima partida. Lemos fez trabalhos internos na academia, enquanto Saravia foi tratado pela fisioterapia.

A partida será transmitida pela rádio Super 91,7 FM, Globo Minas e ESPN.

Da redação