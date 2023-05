Millonarios x América: América busca reencontrar caminho das vitórias; saiba onde assistir

O América enfrenta o Millonarios em um jogo importante pela Sul-Americana, buscando deixar para trás a fase negativa dos últimos jogos e retomar as vitórias. Com três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e uma derrota na competição internacional, a equipe está trabalhando para melhorar e superar os desafios. O técnico Vagner Mancini deve fazer mudanças na equipe, principalmente no sistema defensivo, para buscar o resultado positivo. O jogo acontece no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, com transmissão ao vivo pela rádio Super 91,7 FM e pela Paramount +.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Mais do que nunca, o América precisa deixar a ansiedade de lado, causada pelos últimos resultados negativos, e buscar novamente o caminho das vitórias. Pela frente, o Millonarios, na Colômbia, às 21h, no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia.

O América enfrenta o Millonarios, na Colômbia, em busca de uma vitória para deixar a fase negativa no passado e voltar a brigar pela dianteira do Grupo F da Sul-Americana. Nos últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Coelho perdeu todos, o que tem deixado a torcida apreensiva. Além disso, na competição internacional, o Alviverde também vem de uma derrota para o Defensa y Justicia, na Argentina.

Para superar essa fase ruim, o meio-campista Alê destaca que a equipe está tendo várias conversas internas para melhorar e voltar a vencer. O técnico Vagner Mancini deve fazer mudanças no sistema defensivo, e há dúvidas sobre quem jogará ao lado de Éder na zaga, na lateral esquerda e no ataque.

A partida acontece no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, às 21h, com transmissão pela rádio Super 91,7 FM e pela Paramount +.

Da redação