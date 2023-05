Atlético-MG vence Alianza Lima do Perú e segue respirando na Libertadores

A noite começou com drama, pênalti e diversas chances perdidas no primeiro tempo. Apesar disso, o Atlético-MG contou com dois gols de Igor Gomes no segundo tempo para vencer o Alianza Lima-PER por 2 a 0, nesta quarta-feira (3/5), no Independência, e se recuperar na Copa Libertadores.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O resultado dá um 'respiro' para o Atlético-MG, que soma os primeiros três pontos, ultrapassa o Libertad-PAR e assume o terceiro lugar do Grupo G. Alianza Lima e Athletico-PR têm quatro pontos, mas o Furacão ainda encara os paraguaios nesta rodada.

O Galo foi o dono da partida no primeiro tempo, mas viu Hulk perder um pênalti e Vargas e Jemerson desperdiçar chances claras. Na etapa final, Igor Gomes brilhou e acertou duas finalizações rasteiras para dar a vitória ao time alvinegro.

O Atlético-MG começou a partida com menos posse de bola, mas logo se recuperou. Apesar dos três zagueiros de ofício, o esquema tático foi o mesmo: três na linha de trás com a bola, e quatro sem ela.

A estratégia inicial foi acionar os lados do campo, principalmente com Pavón, pela direita. Em uma dessas jogadas, o argentino achou Vargas, que, sozinho, desperdiçou a segunda oportunidade clara na noite.

A partir disso, pressão total do Galo, que dominava as ações. O cenário, no entanto, lembrou o dos jogos passados: muitas chances e pouca efetividade. O Alianza Lima, por sua vez, abdicou da posse de bola, abaixou as linhas e pouco assustou a defesa atleticana.

O Atlético-MG parou de ameaçar por determinado tempo, o que mudou nos minutos finais da primeira etapa. Jemerson perdeu um gol debaixo da trave, e, pouco depois, Rubens foi derrubado na área: pênalti. Hulk foi para a bola, mas parou em Campos.

Segundo tempo

O cenário foi o mesmo nos 45 minutos finais. Zaracho, Hulk, Battaglia... não importava o jogador, a finalização não era boa. Até que Igor Gomes recebeu dentro da grande área, cortou para o meio e balançou a rede aos 141, para alívio da torcida no Horto: 1 a 0. Foi o primeiro gol do meia com a camisa do Galo.

O domínio atleticano continuou, e Igor Gomes marcou o segundo, aos 23', novamente em finalização rasteira: 2 a 0. A noite que se iniciou com drama ia se tornando de alívio para o clube mineiro.

Após o gol, o Alianza Lima avançou as linhas de marcação, o que não foi suficiente para chegar à meta alvinegra. Pelo contrário: o Atlético-MG seguiu criando - e desperdiçando - boas chances com Hyoran, Cadu e Hulk. O camisa 7 tentou uma cavadinha aos 45', cara a cara com o goleiro, mas não teve sucesso.

No geral, o jogo foi de total domínio do Galo, que superou o drama inicial para se recuperar na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 ALIANZA LIMA

Motivo: terceira rodada da fase de grupos da Libertadores

Data: 3/5/2023 (quarta-feira)

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Andrés Maronte (URU)

Assistentes: Martín Soppi e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Público: 17.563

Renda: 1.166.088,90

Gols: Igor Gomes (2x), aos 14' e aos 23' do 2ºT (Atlético)

Cartões amarelos: Battaglia, Pavón (Atlético); Andrés Andrade, Santiago García (Alianza)

Atlético-MG

Everson; Bruno Fuchs (Réver, aos 43' do 2ºT), Jemerson e Nathan Silva; Pavón (Edenilson, aos 31' do 2ºT), Battaglia (Otávio, aos 26' do 2ºT), Igor Gomes, Zaracho (Cadu, aos 43' do 2º) e Rubens; Vargas (Hyoran, aos 31' do 2ºT) e Hulk

Técnico: Ariel Broggi (auxiliar técnico - Eduardo Coudet suspenso)

Alianza Lima

Angelo Campos; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, García e Ricardo Lagos; Ballón, Jesús Castillo e Andrés Andrade (Cueva, aos 26' do 2ºT); Aldair Rodríguez (Zanelatto, aos 26' do 2ºT), Reyna e Pablo Sabbag

Técnico: Guillermo Salas

Atlético-MG x Alianza Lima: gols e lances importantes

Atlético-MG x Alianza Lima: próximos jogos

O Atlético-MG volta a campo para enfrentar o Botafogo no domingo, às 18h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A próxima partida pela Libertadores será contra o Athletico-PR. Os times entram em campo em 23 de maio, terça-feira, às 19h, no Mineirão ou no Independência.

O Alianza Lima, por sua vez, encara o Libertad na próxima rodada do torneio continental. O jogo será disputado na mesma data, mas às 23h (de Brasília), no Peru.

No Campeonato Peruano, o Alianza recebe o Club Carlos A. Mannucci, às 22h de domingo (7/5), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima.

Da Redação com Superesportes