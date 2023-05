Atletas de Sete Lagoas se preparam para competição de fisiculturismo em BH

Dois atletas de Sete Lagoas, João Araújo e Mateus Lucas, estão se preparando para estrear no campeonato Estreante de Fisiculturismo em Belo Horizonte no sábado, 13. Com a determinação de representar sua cidade da melhor maneira possível e alcançar a vitória, ambos estão dispostos a alcançar seus limites extremos. O campeonato Estreante de fisiculturismo é uma grande oportunidade para novos atletas da categoria mostrarem seu potencial e se destacarem no esporte, e a competição acontecerá no Teatro Ney Soares em Belo Horizonte, prometendo ser emocionante para todos os envolvidos.

oão Araújo e Mateus Lucas farão sua estreia na competição em 13 de maio — Foto: Montagem/ Reprodução/ Instagram

Os atletas João Araújo, um militar das Forças Armadas de 25 anos, fará sua estreia na categoria Men's Physique, enquanto Mateus Lucas, de 23 anos, também conhecido como 'Mateus ml17', fará sua estreia na categoria Classic Physique. Ambos estão determinados a representar sua cidade da melhor maneira possível e estão dispostos a alcançar seus limites extremos para conquistar a vitória.

O campeonato Estreante de fisiculturismo é uma grande oportunidade para novos atletas da categoria mostrarem seu potencial e se destacarem no esporte. Com a estreia de João Araújo e Mateus Lucas, a cidade de Sete Lagoas se destaca mais uma vez como um berço de grandes atletas. Ambos os atletas estão confiantes em suas habilidades e não pouparão esforços para alcançar o nível profissional.

O esporte vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e novos competidores estão surgindo para representar suas cidades e o país em competições nacionais e internacionais. O campeonato Estreante de fisiculturismo é uma oportunidade para esses novos atletas mostrarem seu talento e potencial para o mundo. A competição acontecerá no Teatro Ney Soares em Belo Horizonte e promete ser emocionante para todos os envolvidos.

Da redação, Djhessica Monteiro.