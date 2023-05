Turistas do Rio de Janeiro conhecem e se encantam com Arena do Jacaré

Em uma iniciativa pioneira para colocar a Arena do Jacaré na rota dos turistas que visitam a cidade, um grupo do Rio de Janeiro esteve recentemente no espaço. Maria de Lourdes (Lourdinha Turismo) foi a responsável por colocar o estádio no circuito turístico. Incluir a Arena no roteiro de quem visita Sete Lagoas é desejo antigo da gestão do Clube.

Foto: Marcelo Paiva

Lourdinha conta que teve a ideia e fez uma costura para trazer o grupo. “O vice-prefeito Dr. Euro acionou o Renato Paiva (Presidente) que, de imediato, abriu as portas da Arena”. Um dos maiores ícones do turismo na cidade, Lourdinha revela que foi gratificante porque “o grupo elogiou demais toda a estrutura e o estado do gramado”, lembra.

Turismo e futebol estão muito ligados por isso Lourdinha acha “fantástico colocar a Arena no roteiro. Inclusive é uma das formas de divulgar a cidade porque por meio da Arena a cidade pode colher muitos frutos”. Ela antecipa que nos próximos dias vai trazer um grupo de El Salvador para visitar o campo do Democrata.

O gerente da Arena, Delson Socó, é quem fez a recepção do grupo e apresentou o espaço passando pelos vestiários, sala de coletiva, cadeiras e terminado no gramado. “Nosso estádio é um dos melhores do interior e nada mais justo do que entrar no circuito dos turistas que vêm à Sete Lagoas. Pra nós é um grande prazer receber a todos”.

Empresas que fazem turismo e queiram trazer grupos para conhecer a Arena do Jacaré podem entrar em contato com a administração do estádio. Os contatos são pelo telefone 3153-0802 ou pelo e-mail contato@democratajacare.com.br .

Com DFC