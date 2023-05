Corrida do Democrata terá brindes a cada meta de inscritos; primeiro deles contém autógrafo de Marcos Rocha

A Corrida do Democrata oferecerá brindes exclusivos a cada meta de inscrição batida pelos atletas que se inscreverem em qualquer modalidade. A organização da corrida planeja desbloquear prêmios a cada 250 inscrições confirmadas e o primeiro deles será uma camisa oficial do Jacaré autografada pelo jogador do Palmeiras, Marcos Rocha, que será sorteada entre os inscritos quando o número de 250 for atingido.

Foto: Marcelo Paiva / Democrata FC

Quando a próxima meta de 500 inscrições for batida, um tênis de corrida será oferecido como brinde. A cada nova meta alcançada, novos prêmios serão divulgados, e todas as informações estarão disponíveis nas redes sociais do clube (@democratajacare) e aqui no SeteLagoas.com.br. A Corrida do Democrata está prevista para o dia 9 de julho, com a expectativa de 1.000 corredores.

"Queremos proporcionar uma experiência diferenciada para os atletas desde a inscrição até a corrida. Por isso propomos sorteios a cada meta de inscritos alcançada", explica Marcelo Paiva que é um dos organizadores do evento.

As inscrições com preço promocional do primeiro lote de R$55 estão disponíveis no site oficial democratajacare.com.br, e o primeiro lote termina no final deste mês.

Empresários interessados em patrocinar ou apoiar a corrida, que contará com uma caminhada de 3 km, corrida kids (duas voltas no gramado da Arena do Jacaré), 5 km e 10 km, podem entrar em contato com a organização através do telefone 3153-0802 ou pelo e-mail contato@democratajacare.com.br.

Da Redação com Democrata FC