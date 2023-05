O Cruzeiro busca manter sua sequência de vitórias e conquistar a liderança do Brasileirão ao enfrentar o Santos neste sábado. Com três triunfos consecutivos, a equipe celeste espera aproveitar o embalo para garantir mais uma vitória diante de sua torcida no estádio Independência. Por outro lado, o Santos, apesar de vir de um resultado positivo, enfrenta críticas e desfalques que podem dificultar seu desempenho. O duelo promete ser disputado e terá transmissão pela Rádio Super 91.7FM e pelo Premiere.

Imagem: Staff imagens/Cruzeiro

O Cruzeiro, que vem de três vitórias consecutivas, enfrentará o Santos neste sábado (6), às 16h, no estádio Independência, pela quarta rodada da Série A do Brasileiro. O objetivo é manter a boa fase, começar bem a sequência de quatro partidas em casa e até mesmo assumir a liderança do campeonato.

Além do confronto com o Santos, o Cruzeiro terá pela frente Fluminense, América e Cuiabá pelo Brasileirão. Apesar de o clássico contra o América ser disputado em Belo Horizonte, o mando de campo é do adversário. Mesmo assim, o clube celeste vê a partida como uma oportunidade.

No momento, o Cruzeiro ocupa o sexto lugar na tabela, com seis pontos. Se vencer o Santos, pode até terminar o dia na liderança da competição, já que o líder Botafogo só jogará no domingo (7).

Apesar da expectativa da torcida, os jogadores do Cruzeiro projetam um duelo complicado em campo e ressaltam o respeito ao Santos, que venceu o América por 3 a 2 na última rodada. A confiança em mais uma vitória, no entanto, é grande.

O técnico Pepa deve manter a mesma equipe que vinha atuando nas últimas partidas, com a única dúvida sendo a presença do jogador Nikão entre os titulares. O zagueiro Lucas Oliveira, que cumpriu suspensão na última partida, retorna ao time.

Do lado do Santos, o técnico Odair Hellmann tem sido criticado por não conseguir uma sequência de resultados positivos. Além disso, terá que lidar com desfalques importantes para o confronto contra o Cruzeiro.

A partida será realizada no Independência, em Belo Horizonte, e terá transmissão da Rádio Super 91.7FM e do canal Premiere.

Da redação